Tuyên truyền viên giỏi lan tỏa thông điệp phát triển kinh tế xanh

Chiều 16/7, tại phường Hòa Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (do Chính phủ Ireland tài trợ) tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh”.

Dự hội thi có đại diện Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo các xã cùng đông đảo hội viên phụ nữ của 3 xã: Quyết Thắng, Thượng Cốc, Quy Đức.

Phần thi chào hỏi của xã Quyết Thắng.

Hội thi được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn” (thuộc tỉnh Hòa Bình trước đây, nay là các xã Quyết Thắng, Thượng Cốc, Quy Đức của tỉnh Phú Thọ).

Phát biểu khai mạc, đại diện Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Đối với 3 xã tham gia thực hiện dự án, hoạt động truyền thông cơ sở càng có ý nghĩa trong việc xóa bỏ định kiến giới, hủ tục lạc hậu, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống của phụ nữ và trẻ em.

Hội thi là dịp biểu dương những hạt nhân tiêu biểu của các Tổ truyền thông cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế xanh gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phần thi sân khấu hóa truyền thông của đội xã Thượng Cốc.

Tại hội thi, các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, sân khấu hóa truyền thông, trình diễn trang phục dân tộc. Nội dung tập trung tuyên truyền về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, phát triển sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Các đội thi đã truyền tải nhiều thông điệp về bình đẳng giới, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, khuyến khích thay đổi hành vi theo hướng thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống về các tập tục lạc hậu; bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; mua bán người và lừa đảo trên không gian mạng...

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc của xã Quy Đức.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở mà còn góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế xanh, xây dựng cộng đồng an toàn, bình đẳng và phát triển bền vững.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham dự.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội xã Thượng Cốc, giải Nhì cho đội xã Quyết Thắng và giải Ba cho đội xã Quy Đức.

Hồng Duyên