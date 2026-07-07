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Bế giảng lớp học vật dân tộc dành cho thanh thiếu niên hè năm 2026

Ngày 7/7, tại Di tích Đền Bắc Cung, xã Tam Hồng, Ban Quản lý di tích phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bế giảng lớp học vật dân tộc dành cho thanh, thiếu niên hè năm 2026.

Bế giảng lớp học vật dân tộc dành cho thanh thiếu niên hè năm 2026Toàn cảnh lễ bế giảng lớp học vật dân tộc dành cho thanh, thiếu niên hè năm 2026.

Lớp học được tổ chức trong thời gian hơn một tháng, thu hút gần 40 học viên là thanh, thiếu niên trên địa bàn tham gia. Đây là năm thứ 2 Ban quản lý di tích tổ chức học trực tiếp và hoàn toàn miễn phí cho các em tại đền Bắc Cung.

Tham gia lớp học, các học viên được huấn luyện viên hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản của môn vật dân tộc, đồng thời tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa văn hóa và tinh thần thượng võ gắn với lễ hội truyền thống của quê hương.

Bế giảng lớp học vật dân tộc dành cho thanh thiếu niên hè năm 2026Những màn tranh tài quyết liệt nhưng giàu tinh thần thượng võ của các học viên lớp học vật dân tộc.

Trong quá trình học tập, các em được rèn luyện thể lực, kỹ năng thi đấu, tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và lòng tự hào về các giá trị văn hóa dân tộc. Nhiều học viên đã nắm vững các kỹ thuật cơ bản và tự tin tham gia các trận đấu giao lưu tại lễ bế giảng. Không chỉ mang đến một sân chơi lành mạnh trong dịp nghỉ hè, việc khôi phục lớp vật dân tộc còn góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Tam Hồng.

Qua những buổi tập, các em được rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, tinh thần thượng võ và ý chí vượt khó, đồng thời hiểu hơn về giá trị của môn vật cổ truyền đã gắn bó với đời sống văn hóa của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Đây cũng là cách để tạo nên một mùa hè bổ ích, an toàn, giúp thanh thiếu nhi hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, tránh xa các tệ nạn xã hội và bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với truyền thống địa phương.

Bế giảng lớp học vật dân tộc dành cho thanh thiếu niên hè năm 2026

Bế giảng lớp học vật dân tộc dành cho thanh thiếu niên hè năm 2026Ban tổ chức tặng quà cho các học viên.

Tại lễ bế giảng, Ban tổ chức đã tặng quà cho các học viên, khuyến khích các em tiếp tục duy trì niềm đam mê, góp phần gìn giữ môn thể thao truyền thống của dân tộc.

Thu Thuỷ


Thu Thuỷ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học viên dân tộc Thiếu niên Tinh thần Quản lý di tích Lễ hội truyền thống Đời sống văn hóa Thiết bị điện tử Huấn luyện viên tổ chức
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