Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đề ra nhiều giải pháp tích cực triển khai kịp thời, sâu rộng, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa. Qua đó, tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện đại.

Xác định xây dựng gia đình, làng văn hóa là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nếp sống văn minh của cộng đồng, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các tiêu chí cụ thể theo chỉ đạo của Trung ương, gắn với phong tục, tập quán của mỗi địa phương.

Đến nay, 100% thôn, bản, làng đều có hương ước, quy ước “làng văn hóa” do Nhân dân xây dựng, cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập các mô hình câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình “Ông bà mẫu mực - Con cháu thảo hiền”, “Gia đình hiếu học”, CLB gia đình phát triển bền vững; mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, mô hình “Gia đình công nhân, viên chức, lao động hạnh phúc”..., với hình thức và nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, chất lượng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Một góc Làng văn hóa kiểu mẫu Đinh Xá, xã Nguyệt Đức.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.535 mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 5.023 tổ hoà giải với 28.116 hoà giải viên. 100% xã, phường, và các thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, được chỉnh trang, mở rộng diện tích, có sân thể thao và các công trình vui chơi với đầy đủ trang thiết bị đạt chuẩn do người dân tự đóng góp mua sắm phục vụ hội họp, sinh hoạt. Có 108 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; hơn 1.000 điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, thu hút gần 50% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên.

Việc thực hiện văn minh trong đám tang, đám cưới đã được Nhân dân hưởng ứng như: Không hút thuốc lá, không ăn uống kéo dài. 5 năm gần đây, toàn tỉnh có gần 10.000 đám cưới thực hiện tốt quy định về nếp sống mới, hơn 5.000 đám tang thực hiện theo nếp sống mới, trong đó gần 50% đám tang thực hiện hỏa táng...

Nhân dân thôn Đồng Giếng, xã Thái Hòa tích cực luyện tập TDTT tại Nhà văn hóa thôn.

Hiệu quả trong xây dựng văn hóa mới ở cơ sở đã tạo động lực thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã huy động được hơn 24 nghìn tỷ đồng phục vụ chương trình xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp 50%; 90% hộ gia đình, hơn 90% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 35% dân số dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên tại hơn 2.000 CLB TDTT và 1.300 sân thể thao, hơn 1.100 nhà văn hóa của các thôn, bản, tổ dân phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho biết: Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai sâu rộng và hiệu quả phong trào xây dựng gia đình, làng văn hóa. Trên cơ sở kế thừa những giá trị tốt đẹp của hương ước, quy ước truyền thống, các địa phương đã rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, gắn với xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước đẩy lùi hủ tục, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Để phong trào xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa phát triển bền vững, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc xây dựng gia đình, làng văn hóa, đồng thời thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bình xét phân loại, công nhận và khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, góp phần ổn định trật tự xã hội.

Xuân Nguyễn