Những chuyến xe tri thức - Hành trình lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng

Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, những chuyến xe tri thức của Thư viện tỉnh miệt mài lăn bánh, đưa sách và các hoạt động trải nghiệm bổ ích đến gần hơn với học sinh, bạn đọc. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/5/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2030”, Thư viện tỉnh đã linh hoạt triển khai mô hình Thư viện lưu động, đưa hàng ngàn cuốn sách chất lượng đến gần hơn với các em thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xác định phục vụ lưu động là hoạt động đặc thù, có vai trò quan trọng trong lan tỏa văn hóa đọc, Thư viện tỉnh chú trọng khai thác hiệu quả phương tiện vận tải và trang thiết bị hiện đại để đưa tài nguyên thông tin, tiện ích và dịch vụ thư viện đến các địa bàn, đơn vị ngoài trụ sở. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu đọc, học tập, giải trí của người dân mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục và xây dựng phong trào đọc sách, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Thư viện tỉnh phục vụ lưu động tại Trung tâm Anh ngữ Army, phường Phú Thọ.

Nếu như trong năm học, “những chuyến xe tri thức” miệt mài lăn bánh đến các trường học trên địa bàn, thì bước sang dịp hè, Thư viện tỉnh lại linh hoạt mở rộng phạm vi phục vụ tới các trung tâm ngoại ngữ. Tận dụng vốn tài liệu song ngữ phong phú, Thư viện tỉnh đã mang đến cơ hội trải nghiệm thực tiễn hấp dẫn cho các em học sinh trong dịp hè.

Điểm nhấn nổi bật trong đợt này là hoạt động phục vụ lưu động tại các trung tâm ngoại ngữ lớn trên địa bàn, tiêu biểu là Trung tâm Anh ngữ Army tại phường Phú Thọ và Trung tâm Anh ngữ Island tại phường Việt Trì.

Tại các điểm đến này, Thư viện tỉnh đã luân chuyển và phục vụ hơn 1.000 bản sách lưu động bản sách lưu động với đa dạng thể loại. Bên cạnh việc đọc sách, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác bổ ích như rèn luyện kỹ năng đọc, vẽ tranh theo sách, kể chuyện theo sách... Các hoạt động phong phú này không chỉ giúp các em hình thành thói quen đọc sách từ sớm, mà còn biến thư viện thành điểm hẹn tri thức, không gian học tập và giải trí lành mạnh trong những ngày hè.

Những chuyến xe thư viện lưu động đã và đang mang đến luồng sinh khí mới, góp phần hiện thực hóa Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” và Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xe lưu động của Thư viện tỉnh phục vụ học sinh tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Minh - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác từ văn hóa đọc đến luân chuyển tài nguyên thông tin.

Trong đó, Thư viện tỉnh tích cực tham gia các không gian trưng bày tư liệu tại những lễ hội lớn. Tiêu biểu, tại không gian trưng bày tư liệu “Tây Thiên - Tam Đảo” trong khuôn khổ Lễ hội Tây Thiên, trong thời gian 5 ngày, hoạt động đã phục vụ 5.000 lượt bạn đọc, với 10.000 lượt tài liệu được luân chuyển.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, Thư viện tỉnh phối hợp với Trường Tiểu học Khai Quang, phường Vĩnh Phúc và Trường Tiểu học Hùng Lô, phường Vân Phú tổ chức lễ phát động với nhiều hoạt động thiết thực.

Tại Trường TH&THCS Vĩnh Tiến, xã Mường Động, Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức Ngày hội sách với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”. Các hoạt động kể chuyện theo sách, giao lưu đố vui trí tuệ, xếp sách nghệ thuật... được tổ chức đa dạng, tạo không khí hào hứng cho học sinh.

Tại các chương trình, Thư viện tỉnh trưng bày 2.500 bản sách, tổ chức trải nghiệm xe thư viện lưu động đa phương tiện, ước phục vụ 3.200 bạn đọc với khoảng 11.200 lượt sách.

Riêng hoạt động phục vụ xe thư viện lưu động, Thư viện tỉnh đã tổ chức tại 4 điểm gồm Trường Tiểu học Bo, xã Kim Bôi; Trường TH&THCS Hợp Kim, xã Hợp Kim; Trung tâm Anh ngữ Island và Bsmart; Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Hòa. Hoạt động ước phục vụ 1.600 bạn đọc với khoảng 2.250 lượt sách.

Cùng với đưa sách đến tận nơi, công tác luân chuyển tài nguyên thông tin cũng được chú trọng. Thư viện tỉnh đã tổ chức 3 lượt luân chuyển tài nguyên thông tin đến các điểm trường học và Trại giam Tân Lập, với tổng số 1.500 bản sách.

Đồng thời, đơn vị thực hiện luân chuyển tài nguyên thông tin giữa thư viện trung tâm và thư viện cơ sở tại 3 khu vực Hòa Bình, với tổng số 6.000 bản sách. Việc luân chuyển góp phần làm phong phú thể loại sách, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đợt sách luân chuyển được duy trì tại 36 thư viện trường học, phục vụ 183.600 lượt bạn đọc, với 367.200 lượt sách.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Thư viện tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đưa văn hóa đọc đến với cộng đồng. Trong đó, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội các địa phương tổ chức trưng bày sách kết hợp phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện trong các sự kiện lớn, đặc biệt là Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời tại các trường học và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tích cực tham mưu ban hành quy chế phối hợp toàn diện trong các hoạt động tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc, dịch vụ xe thư viện lưu động cũng như công tác luân chuyển sách giữa Thư viện tỉnh với các cơ sở giáo dục, trường học và các trung tâm ngoại ngữ.

Đơn vị cũng đẩy mạnh hơn nữa quy mô và tần suất luân chuyển tài nguyên thông tin; mở rộng mạng lưới phục vụ của xe thư viện lưu động đến đông đảo các đơn vị trường học, xã phường, cơ quan và các đơn vị có nhu cầu trên toàn địa bàn. Từ đó góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Hương Lan