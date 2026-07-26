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Xây dựng thư viện số về tín ngưỡng, tôn giáo

Xây dựng thư viện số về tín ngưỡng, tôn giáo

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1382/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Kế hoạch).

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16 (Luật) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất ngày 23 tháng 4 năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thi hành Luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết để Luật được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung của Kế hoạch gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trong đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về tôn giáo thống nhất, dùng chung trên phạm vi toàn quốc, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; số hóa tài liệu, hồ sơ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng thư viện số về tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai định danh điện tử cho các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, theo dõi, thống kê, báo cáo trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo...

Theo Chinhphu.vn


Theo Chinhphu.vn

 Từ khóa: tín ngưỡng tôn giáo Bộ Khoa học và Công nghệ Kế hoạch triển khai thi hành luật Thống Nhất Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia Thư viện văn bản quy phạm pháp luật
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