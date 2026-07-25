Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở phường Phúc Yên

Thời gian qua, phường Phúc Yên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường đến phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân.

Người dân phường Phúc Yên tích cực quét dọn, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thu Huyền - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Phúc Yên cho biết: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn phường những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Phong trào đã tạo được sự đồng thuận, để mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong việc xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và giàu bản sắc.

Đến nay, toàn phường có 54 tổ dân phố với 15.563 hộ dân, trong đó 98% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 53/54 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Trên địa bàn có 87 nhà văn hóa, 8 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, 9 câu lạc bộ thể dục thể thao, cùng trên 50 nghìn người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Hệ thống thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân.

Không dừng lại ở các chỉ tiêu, phong trào còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân. Thực hiện cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, phường đã duy trì hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, vận động Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa, chỉnh trang khuôn viên gia đình và các tuyến đường.

Những bức tranh bích họa trên các tuyến đường góp phần tạo điểm nhấn, làm đẹp cảnh quan đô thị phường Phúc Yên.

Đến nay, trên địa bàn phường đã xây dựng được 417 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” với tổng diện tích cây xanh công cộng hơn 35.300m2. Những tuyến đường khang trang, sạch đẹp không chỉ tạo diện mạo mới cho đô thị mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường của mỗi người dân.

Ông Lê Quang Khanh - Tổ trưởng tổ dân phố số 2 Tháp Miếu chia sẻ: So với trước đây, đời sống văn hóa của người dân đã có nhiều thay đổi. Bà con không chỉ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mà còn có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Khi địa phương phát động các phong trào, mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt tình vì ai cũng mong muốn khu dân cư của mình ngày càng sạch đẹp, đoàn kết và phát triển.

Song song với đó, phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Tại các nhà văn hóa, những câu lạc bộ hát dân ca, dân vũ, bóng chuyền hơi, cầu lông, dưỡng sinh... hoạt động sôi nổi. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình trong khu dân cư.

Một trong những kết quả nổi bật là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay, 96% số hộ gia đình trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh; công tác thu gom, xử lý rác thải, phân loại rác tại nguồn, tổng vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên. 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ dân thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Phụ nữ phường Phúc Yên thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư được củng cố. Mỗi phong trào, mỗi công trình hay hoạt động đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Từ việc chỉnh trang đường ngõ, giữ gìn vệ sinh môi trường đến tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, mọi người đều chung tay vì mục tiêu xây dựng khu dân cư văn minh, đáng sống.

Bà Thiều Thị Tươi - người dân Tổ dân phố số 3 Trưng Trắc, chia sẻ: Từ khi phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, khu dân cư ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn. Người dân tích cực tham gia các buổi tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa, chăm sóc cây xanh, đồng thời hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao do tổ dân phố tổ chức. Qua những hoạt động đó, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, mọi người đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của Nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở phường Phúc Yên đang tiếp tục được nâng lên cả về chất lượng và chiều sâu. Những tuyến đường sạch đẹp, những câu lạc bộ hoạt động đều đặn và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng chính là minh chứng sinh động cho một đời sống văn hóa từng bước nâng cao.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Phúc Yên tiếp tục xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nơi mỗi người dân đều góp phần vun đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hằng ngày.

Dương Chung