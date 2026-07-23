Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 23/7, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2020 - 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Các đại biểu dự Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Nguyễn Hữu Điền - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các hội chuyên ngành Trung ương, Hội Liên hiệp VHNT một số tỉnh bạn; các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 280 đại biểu đại diện cho gần 700 hội viên toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu, trao cờ thi đua và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu mạnh”, báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Giai đoạn 2020 - 2025, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc 28/30 nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Hội đã tham mưu, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như: Các hoạt động VHNT phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; Giải thưởng Hùng Vương lần thứ IX; Giải thưởng VHNT 5 năm; các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và chương trình “Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân”.

Nhằm khơi nguồn sáng tác, Hội đã tổ chức 19 trại sáng tác tập trung và 67 đợt thực tế, điền dã, sáng tác hơn 1.000 tác phẩm mới; xuất bản 216 đầu sách. Đặc biệt, ngay sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Hội đã chủ động triển khai hơn 10 đợt thực tế sáng tác liên tỉnh, tạo sinh khí mới cho đội ngũ tác giả.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT tỉnh báo cáo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp mới 65 hội viên; hỗ trợ kinh phí sáng tạo cho 401 tác giả; phối hợp quảng bá gần 90 tác phẩm trên các phương tiện truyền thông và tổ chức 25 cuộc hội thảo, tọa đàm, triển lãm. Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ sau khi kiện toàn đã phát hành 6 số với 6.000 bản, vận hành hiệu quả các nền tảng điện tử.

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội khẳng định những kết quả đạt được trong hoạt động văn học nghệ thuật nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội, góp phần đổi mới hoạt động, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo để xứng tầm với vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân biểu dương những đóng góp tích cực của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ.

Nhấn mạnh không gian sáng tạo mới sau sáp nhập địa giới hành chính, các đồng chí lãnh đạo đề nghị trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội và đội ngũ văn nghệ sĩ tập trung tăng cường quán triệt các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, con người giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đưa Hội thực sự trở thành “mái nhà chung” dân chủ, cởi mở; đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân cao. Khơi dậy tiềm năng di sản, đẩy mạnh khai thác nguồn tài nguyên văn hóa của quê hương gắn với khát vọng vươn lên của tỉnh; các tác phẩm phải vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới.

Các đồng chí cũng đề nghị Hội đổi mới phương thức hoạt động; chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo, số hóa dữ liệu và lan tỏa tác phẩm; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, sản phẩm độc hại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng chăm lo, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 19 đồng chí. Nhà nghiên cứu Lê Quốc Khánh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Dịp này, Đại hội đã tri ân, tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 không tiếp tục tham gia khóa mới.

Toàn cảnh Đại hội.

Đinh Vũ