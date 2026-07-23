Ưu tiên nguồn vốn tín dụng chính sách cho việc làm, nhà ở xã hội

Ngày 23/7, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh nghe Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo tình hình hoạt động quý II/2026 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách và văn bản chỉ đạo quan trọng. Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và cấp xã duy trì tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của kỳ trước, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả các hoạt động trong kỳ tiếp theo.

Đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo kết quả nội bật trong 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 20.226 tỷ đồng, tăng 1.619 tỷ đồng (tăng 8,69%) so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 20.223 tỷ đồng, tăng 537 tỷ đồng so với quý trước, tăng 1.602 tỷ đồng (tăng 8,61%) so với năm 2025 và tăng 765 tỷ đồng (bằng 193,3%) so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý II/2026, Chi nhánh đã giải ngân 1.758 tỷ đồng cho 24.312 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay đạt 3.784 tỷ đồng với 55.454 lượt khách hàng được vay vốn. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 6.201 lao động, lũy kế 6 tháng là 11.736 lao động; hỗ trợ 274 đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 34 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ 44 học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập...

Đặc biệt triển khai kịp thời, hiệu quả một số chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến với người dân: Chương trình tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy; Quyết định công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030.

Thông qua hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước và địa phương.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Phấn đấu đến hết quý III/2026 hoàn thành trên 80% kế hoạch tăng trưởng tiền gửi từ dân cư và các tổ chức kinh tế, đồng thời cơ bản hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao; tiếp tục thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu đến tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,07% tổng dư nợ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, biểu dương Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý III và những tháng cuối năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tập trung tham mưu đa dạng hóa nguồn lực, tăng cường nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong đó, nguồn vốn tín dụng chính sách cần tập trung ưu tiên mạnh mẽ vào các chương trình thiết yếu như cho vay giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù...

Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường công tác giám sát từ xa, kiểm tra định kỳ và đột xuất; nắm bắt tình hình triển khai hoạt động tín dụng sau sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố, nhất là việc tổ chức hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch xã và công tác cho vay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến các cấp, các ngành và Nhân dân; tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đức Anh