Phú Thọ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết

Chiều 22/7, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, hoạt động kinh doanh của 3 công ty TNHH MTV XSKT trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, bảo toàn vốn và cơ bản đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, Công ty TNHH MTV XSKT Phú Thọ có doanh thu đạt hơn 50,1 tỷ đồng (đạt 100,3% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025); nộp ngân sách Nhà nước hơn 13,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 728 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc có doanh thu đạt hơn 58 tỷ đồng (đạt 107,2% kế hoạch 6 tháng, tăng 24,3% so với cùng kỳ); nộp ngân sách Nhà nước hơn 12,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 777 triệu đồng. Công ty TNHH MTV XSKT Hòa Bình có doanh thu đạt hơn 48,5 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ); nộp ngân sách Nhà nước hơn 12,2 tỷ đồng (đạt 50,3% kế hoạch năm, tăng 95% so với cùng kỳ).

Đại diện các Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình báo cáo tại hội nghị.

Các đơn vị đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không để phát sinh nợ xấu; đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, đại lý, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động kinh doanh ngay sau khi sáp nhập tỉnh.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí yêu cầu các công ty tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng, duy trì hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, các đơn vị cần nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm XSKT khi đủ điều kiện nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng; tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, phát hành.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp XSKT hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đinh Vũ