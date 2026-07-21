Tập trung giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” các dự án giao thông, khu công nghiệp trọng điểm

Ngày 21/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 6 dự án giao thông, khu công nghiệp (KCN) trọng điểm trên địa bàn khu vực Hòa Bình.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý (BQL) các khu công nghiệp tỉnh, BQL dự án khu vực Hòa Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình cùng lãnh đạo các xã Lương Sơn, Nật Sơn, Mường Động và Kim Bôi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan đến các dự án trên địa bàn xã Lương Sơn.

Đoàn đã kiểm tra các dự án: Đường từ Quốc lộ 6 đến KCN Nhuận Trạch (nay là KCN Phú Sơn); dự án KCN Phú Sơn; đường từ Nhuận Trạch, xã Lương Sơn đi đường Hồ Chí Minh; đường kết nối xã Lương Sơn với xã Xuân Mai (Hà Nội) giai đoạn 1; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng với đường 12B.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Sơn.

Hạ tầng KCN Phú Sơn dần được hoàn thiện thu hút nhiều nhà đầu tư.

Theo báo cáo của BQL dự án khu vực Hòa Bình, các dự án đang được tập trung triển khai nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó, Dự án đường kết nối xã Lương Sơn với xã Xuân Mai đã bàn giao khoảng 55% chiều dài tuyến, GPMB đạt trên 73%, đã chi trả bồi thường cho 326 hộ dân và 1 tổ chức với tổng kinh phí khoảng 155 tỷ đồng. Dự án đường từ Quốc lộ 6 đến KCN Nhuận Trạch đã cơ bản hoàn thành 95% giá trị hợp đồng xây lắp, còn khoảng 40m tại nút giao Quốc lộ 6 chưa có mặt bằng để thi công.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe lãnh đạo Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo một số vướng mắc tại nút giao tuyến đường Nhuận Trạch kết nối đường Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tại thực địa điểm đầu Dự án đường từ QL6 đến KCN Phú Sơn.

Đối với Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), đến nay, mặt bằng bàn giao đạt khoảng 86,4%; giá trị thi công đạt gần 661 tỷ đồng, tương đương 39,6% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng hoặc đang xác minh nguồn gốc đất, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Các đơn vị tập trung máy móc, phương tiện thi công nút giao tuyến đường từ Quốc lộ 6 đến KCN Phú Sơn.

Đối với Dự án đường từ Nhuận Trạch (xã Lương Sơn) đi đường Hồ Chí Minh, khối lượng thi công mới đạt khoảng 6,5%; công tác GPMB đang được triển khai sau khi hoàn thiện các thủ tục lựa chọn đơn vị đo đạc phục vụ trích đo bản đồ địa chính. Trong khi đó, Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng kết nối với đường 12B đã đạt gần 55% giá trị hợp đồng, bàn giao khoảng 88,4% mặt bằng toàn tuyến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn liên quan đến phê duyệt phương án bồi thường, xác định giá đất và di dời nghĩa trang tại một số địa phương.

Lãnh đạo xã Nật Sơn báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về tiến độ triển khai dự án đường liên kết vùng qua địa bàn xã.

Nhiều điểm đã có mặt bằng nhưng nhà thầu không tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với dự án KCN Phú Sơn, hiện đã hoàn thành công tác GPMB được 213,38/213,68ha. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng một phần diện tích nhỏ xen kẹp trong khu dân cư, đồng thời gặp khó khăn về nguồn đất san nền; các tuyến giao thông ngoại vi kết nối KCN Phú Sơn với các tuyến Quốc lộ bị gián đoạn...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương xã Kim Bôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường liên kết vùng.

Việc triển khai khu tái định cư tuyến đường liên kết vùng ở xã Kim Bôi đáp ứng yêu cầu của người dân.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đánh giá tiến độ một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB còn chậm; việc xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường và xác định giá đất ở một số địa phương còn kéo dài.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung rà soát từng dự án, từng vị trí còn vướng mắc, phân công rõ trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý, không để tồn đọng kéo dài. Các địa phương cần tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Đối với các chủ đầu tư và đơn vị thi công, đồng chí yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tranh thủ tối đa thời gian, tổ chức thi công ngay tại các vị trí đã có mặt bằng, không để xảy ra tình trạng mặt bằng đã được bàn giao nhưng chậm triển khai.

Đối với các dự án thiếu đất san lấp, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư có văn bản gửi các xã và UBND tỉnh để bố trí, giải quyết trên tinh thần ưu tiên đất đắp cho các công trình đầu tư công. Các sở, ngành liên quan phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền, bảo đảm tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và sớm hoàn thành các công trình dự án bảo đảm tiến độ đề ra.

Mạnh Hùng