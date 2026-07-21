Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã Bình Phú

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 21/7, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Bình Phú. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và xã Bình Phú.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao quà tặng ông Hoàng Văn Tục ở thôn 9, thương binh hạng 4.

Trong chương trình tặng quà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã đến thăm, tặng quà ông Hoàng Văn Tục ở thôn 9, thương binh mất 31% sức lao động do thương tật và ông Hà Văn Quang ở thôn Đình, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND xã Bình Phú, các gia đình có công với cách mạng luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên ông Hà Văn Quang, thôn Đình, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%.

Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình người có công với cách mạng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn biết ơn và tri ân sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đền ơn, đáp nghĩa. Các cấp, ngành, địa phương thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh cũng đã huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho người có công; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tôn tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm...

Cấp ủy, chính quyền xã Bình Phú trao quà tặng ông Hà Văn Quang.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, tích cực giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý chí vươn lên và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đức Anh