Khảo sát hiện trạng một số di tích trên địa bàn phường Thanh Miếu

Chiều 21/7, Đoàn công tác của Hội đồng đánh giá di tích xếp hạng tỉnh do đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã khảo sát hiện trạng một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn phường Thanh Miếu nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị các di tích.

Đoàn khảo sát tại Đình Trang Vàng, phường Thanh Miếu.

Hiện trạng Đình Trang Vàng, phường Thanh Miếu.

Đoàn đã khảo sát tại Đình Trung Hậu (tổ dân phố Quyết Tiến), Đình Trang Vàng và Miếu Trang Vàng (tổ dân phố Hạ Giáp). Qua khảo sát cho thấy, Đình Trung Hậu - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh có diện tích 6.230,2m2, hiện đã xuống cấp ở nhiều hạng mục. Toàn bộ phần mái hậu bị hư hỏng, sân nền xung quanh xuất hiện tình trạng sụt lún; hệ thống điện chiếu sáng chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng. Các công trình phụ trợ như nhà sắp lễ, nhà bếp, công trình vệ sinh đã xuống cấp, di tích cũng chưa được đầu tư xây dựng nghi môn.

Đình Trang Vàng có diện tích 2.748,7m2, hiện hệ thống tường bao bị nứt vỡ, kết cấu quá giang, xà dọc, xà ngang bị mục nát, mối mọt; trên bề mặt tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Đình chưa có hệ thống thoát nước xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn kéo dài.

Đối với Miếu Trang Vàng, khuôn viên rộng 1.300m2, hiện còn một tòa miếu thờ chính rộng khoảng 30m2, kết cấu chịu lực và hệ mái cơ bản còn tốt; tường bao, cửa và sân nền vẫn bảo đảm. Tuy nhiên, di tích chưa được đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động tín ngưỡng và đón tiếp Nhân dân, du khách.

Đoàn khảo sát tại Đình Trung Hậu, phường Thanh Miếu.

Đoàn khảo sát các hạng mục tại Đình Trung Hậu.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá các di tích đều có giá trị về lịch sử, văn hóa, phản ánh đời sống tín ngưỡng và truyền thống của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, nhiều hạng mục đã xuống cấp, nếu không được quan tâm tu bổ, sửa chữa kịp thời sẽ ảnh hưởng đến an toàn công trình cũng như việc bảo tồn các giá trị di sản.

Đoàn đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ hiện trạng, ưu tiên những hạng mục xuống cấp nghiêm trọng để báo cáo, đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo theo cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích lịch sử được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Từ đó, góp phần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương.

Đoàn công tác nghe UBND phường Thanh Miếu báo cáo hiện trạng các di tích lịch sử trên địa bàn phường.

Lê Minh