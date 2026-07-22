Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc

Chiều 22/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chuyển đổi số. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Thực – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận hội nghị.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam được kết nối, liên thông từ tỉnh đến 148 xã, phường và liên thông trên trục văn bản quốc gia. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan MTTQ tỉnh và 148 Ủy ban MTTQ cấp xã đã sử dụng hệ thống để gửi, nhận, xử lý, trình ký văn bản điện tử.

Các ban, đơn vị trực thuộc cũng chủ động triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nổi bật là việc chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trên 475.800 hội viên phụ nữ; xây dựng mô hình sinh kế ứng dụng công nghệ số cho hội viên phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai chương trình nâng cao năng lực số, an toàn internet cho đoàn viên, thanh niên; hoàn thành số hóa dữ liệu hội viên cựu chiến binh; xây dựng Đề án phát triển mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp gắn với chuyển đổi số; xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; vận hành mô hình “Giám sát số” trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc Mặt trận tiếp tục chủ động tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách; tập trung làm tốt 5 nội dung chính đã được thiết kế trên nền tảng mặt trận số gắn với đồng bộ, cập nhật dữ liệu cơ bản đầy đủ, minh bạch từ cấp tỉnh xuống cấp xã.

Về quản lý, điều hành công việc trên hệ thống, tập trung cập nhật thông tin tổ chức đảm bảo hệ thống điều hành chung có đầy đủ thông tin về cơ cấu tổ chức, đôn đốc xử lý dứt điểm các nhiệm vụ trên hệ thống chung của tỉnh thuộc lĩnh vực các đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh; tiếp tục khai thác hiệu quả công nghệ số trong tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân làm căn cứ phục vụ các đợt tiếp xúc cử tri và đối thoại với nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu tối ưu hóa các công cụ số hiện có như Thư viện số cộng đồng để cán bộ, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tra cứu, ứng dụng và hỗ trợ người dân thao tác trên nền tảng số; mở rộng phần mềm báo cáo online, hạn chế tối đa các báo cáo trên giấy hay các nhóm Zalo. Các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung triển khai chiến dịch làm sạch và số hóa dữ liệu và xây dựng tiêu chí đánh, giá xếp loại thi đua cán bộ dựa trên khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Lê Minh