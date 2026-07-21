6 cách nấu trứng ngon miệng, bảo toàn dinh dưỡng

Trứng cung cấp protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B12 và selen. Dưới đây là các phương pháp chế biến trứng vừa ngon miệng vừa lành mạnh nhất, giúp giảm lượng chất béo thêm vào.

1. Trứng luộc

Luộc trứng là quá trình nấu trứng còn nguyên vỏ trong nước sôi. Tùy thuộc vào sở thích, bạn có thể luộc trứng lòng đào hoặc luộc trứng chín kỹ.

Luộc trứng không cần thêm bất kỳ chất béo nào như dầu hoặc bơ. Phương pháp này phù hợp nếu bạn muốn giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể. Luộc trứng đã được chứng minh là làm tăng khả năng hấp thụ các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin so với các cách nấu trứng khác.

2. Trứng bác

Trứng bác là một phương pháp chế biến trứng nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể làm cho món ăn này lành mạnh hơn với một vài điều chỉnh đơn giản. Thay vì dùng bơ, hãy thử đánh trứng với một thìa canh dầu ăn tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như dầu ô liu hoặc dầu bơ. Những loại dầu này bổ sung chất dinh dưỡng và giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo, như vitamin A.

Trứng bác là một phương pháp chế biến trứng nhanh chóng và dễ dàng.

Hãy thêm các nguyên liệu giàu chất xơ, như rau và đậu vào món trứng bác cho bữa sáng để món ăn thêm dinh dưỡng. Protein và chất xơ giúp bạn cảm thấy no sau khi ăn bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và kích thích giải phóng hormone gây cảm giác no.

3. Trứng chần

Cách làm trứng chần là thả những quả trứng đã đập vỡ vỏ vào nước đang sôi liu riu, sau đó nấu cho đến khi lòng trắng đông lại và lòng đỏ vẫn còn mềm.

Trứng chần là một cách tiện lợi và dễ dàng để ăn trứng mà không cần bổ sung thêm calo từ dầu hoặc bơ. Một số kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng phương pháp chần có thể giúp tăng khả năng tiêu hóa chất béo và protein so với các phương pháp nấu ăn khác, chẳng hạn như luộc.

Để lòng trắng trứng không bị lan ra khi cho vào nước, hãy thêmmột chút giấm vào nước và khuấy nhẹ trước khi thả trứng vào.

4. Thêm lòng trắng trứng

Lòng đỏ trứng chứa hầu hết các vitamin, khoáng chất và chất béo, trong khi lòng trắng chủ yếu là protein. Lòng đỏ cũng là nguồn cung cấp cholesterol chính trong chế độ ăn uống.

Mặc dù nghiên cứu cho thấy cholesterol trong lòng đỏ trứng không làm tăng mức cholesterol trong máu giống như chất béo bão hòa nhưng nếu đang theo chế độ ăn ít cholesterol, bạn nên ưu tiên lòng trắng trứng.

Lòng trắng trứng giàu protein hơn lòng đỏ, hầu như không chứa chất béo và cholesterol. Thêm lòng trắng trứng vào trứng nguyên quả là một cách tuyệt vời để bổ sung protein mà không làm tăng lượng chất béo hoặc cholesterol.

Để tăng thể tích và hàm lượng protein trong các món ăn từ trứng, nên kết hợp 1/4 - 2/3 cốc lòng trắng trứng với 1 - 2 quả trứng nguyên cho các món trứng yêu thích.

5. Trứng nướng

Nướng trứng như trong các món trứng hấp trong lò nướng hoặc bánh muffin trứng là một phương pháp tiện lợi, đặc biệt hiệu quả cho việc chuẩn bị bữa ăn sáng. Nướng một mẻ trứng với các loại rau củ như rau bina, nấm, ớt chuông hoặc bông cải xanh là một món ăn nhẹ hoặc bữa sáng tiện lợi mà bạn có thể mang theo khi đang di chuyển.

Trứng nướng rau củ dễ dàng phục vụ cho cả gia đình.

Bánh trứng nướng và các món trứng nhỏ dễ dàng phục vụ một gia đình đông người và được chế biến theo sở thích cá nhân. Nếu bạn thích chuẩn bị bữa ăn trước, hãy thử làm một mẻ bánh trứng nướng rồi trữ đông để luôn có sẵn lựa chọn bữa sáng nhanh chóng và bổ dưỡng.

6. Trứng tráng cuộn

Trứng tráng là một món ăn phổ biến và đa năng, thường được chế biến với các nguyên liệu bổ dưỡng như rau củ, phô mai và thảo mộc.

Mặc dù bạn có thể sử dụng các chất béo lành mạnh, như dầu ô liu và dầu bơ, nhưng việc sử dụng chảo chống dính không độc hại có thể giúp bạn giữ lượng chất béo nạp vào cơ thể ở mức thấp hơn.

Làm món trứng tráng cuộn bằng chảo chống dính giúp giảm thiểu lượng chất béo thêm vào. Hơn nữa, thêm rau củ sẽ làm tăng chất xơ, chất chống oxy hóa và thể tích của món trứng. Để món trứng càng bổ dưỡng, hãy ưu tiên các nguyên liệu giàu chất xơ và protein như rau, đậu và một lượng nhỏ phô mai.

Theo suckhoedoisong.vn