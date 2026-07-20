Người bị gan nhiễm mỡ uống nước lá đinh lăng có tốt không?

Lá đinh lăng được biết đến với nhiều công dụng đối với sức khỏe. Vậy người mắc gan nhiễm mỡ uống nước lá đinh lăng có tốt không?

1. Lợi ích của nước lá đinh lăng với tình trạng gan nhiễm mỡ

Theo YHCT, gan nhiễm mỡ không phải là một bệnh danh riêng biệt mà là một chứng trạng, thường được quy vào phạm trù chứng “đàm trọc”. Cơ chế bệnh sinh cốt lõi thường liên quan đến:

Tỳ hư: Chức năng vận hóa của tỳ suy giảm, không chuyển hóa được tinh chất từ đồ ăn, sinh ra đàm thấp, ứ đọng lại ở gan.

Can uất: Căng thẳng, stress kéo dài làm Can khí uất kết, mất khả năng sơ tiết, ảnh hưởng đến sự điều hòa khí huyết và chuyển hóa.

Đàm thấp và huyết ứ: Đây là hậu quả của tỳ hư và can uất. Đàm thấp (chất béo dư thừa) và huyết ứ tích tụ tại gan, lâu ngày hình thành nên bệnh.

Dựa trên cơ chế bệnh sinh đó, nước lá đinh lăng có tác dụng:

1.1. Kiện tỳ, hóa thấp – hỗ trợ cải thiện căn nguyên theo y học cổ truyền

Theo y học cổ truyền, lá đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát; quy kinh Tỳ và Vị. Dược liệu này thường được sử dụng với tác dụng kiện tỳ, ích khí, hóa thấp.

Kiện tỳ: Vị ngọt có tác dụng bổ ích Tỳ khí, giúp tỳ tăng cường chức năng vận hóa thủy cốc, tức chuyển hóa thức ăn, đồ uống thành tinh vi để nuôi dưỡng cơ thể và vận chuyển tân dịch. Khi chức năng của tỳ được cải thiện, quá trình sinh thấp, sinh đàm cũng giảm bớt.

Hóa thấp: Vị hơi đắng kết hợp với tính mát giúp hỗ trợ hóa thấp, góp phần làm giảm tình trạng thấp trệ trong cơ thể. Theo quan điểm y học cổ truyền, thấp và đàm là những yếu tố bệnh lý có liên quan đến rối loạn chuyển hóa và tích tụ bệnh lý. Vì vậy, việc kiện tỳ kết hợp hóa thấp được xem là một trong những nguyên tắc điều trị quan trọng đối với các chứng bệnh có biểu hiện đàm thấp.

Nước lá đinh lăng có tác dụng kiện tỳ, hóa đàm thấp, hỗ trợ trị gan nhiễm mỡ. Nguồn: Ảnh AI

1.2 Sơ can, giải uất (giải quyết nguyên nhân thúc đẩy)

Gan nhiễm mỡ liên quan mật thiết đến yếu tố căng thẳng, tức giận (can khí uất kết). Lá đinh lăng cũng có tác động tích cực đến can:

An thần, dưỡng tâm: Lá đinh lăng có tác dụng an thần, giúp thư giãn, giảm căng thẳng, ổn định tinh thần. Khi tinh thần thoải mái, can khí được sơ tiết điều hòa, không bị uất kết. Điều này gián tiếp hỗ trợ rất tốt cho việc điều trị gan nhiễm mỡ, đặc biệt ở những người hay lo nghĩ, áp lực công việc cao.

Hỗ trợ lưu thông khí huyết: Một khi can khí không còn uất kết, huyết dịch lưu thông tốt hơn, giảm tình trạng huyết ứ tại gan.

1.3 Tăng cường chức năng giải độc và bảo vệ tế bào gan

Theo YHCT, một cơ thể có nhiều đàm thấp và uất kết sẽ sinh ra “nhiệt độc”. Lá đinh lăng tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc nhẹ, giúp mát gan. Điều này giúp giảm gánh nặng giải độc cho gan, tạo điều kiện cho gan tự phục hồi.

Bên cạnh đó, nhiều tài liệu còn ghi nhận đinh lăng giúp bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại, điều này rất có lợi để ngăn ngừa tiến triển nặng hơn như viêm gan hay xơ gan.

2. Cách pha và lưu ý khi dùng nước lá đinh lăng

Cách làm nước lá đinh lăng: Dùng 20-30g lá tươi (hoặc 10-15g lá khô), rửa sạch, hãm với nước sôi uống thay trà trong ngày; nên uống sau bữa ăn.

Lưu ý quan trọng:

Đây là biện pháp hỗ trợ, có lợi ích rõ ràng nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc điều trị của bác sĩ.

Hiệu quả đến từ từ, đòi hỏi sự kiên trì kết hợp với chế độ ăn giảm mỡ, bột đường, kiêng bia rượu và tập thể dục đều đặn.

Người thể trạng hàn (sợ lạnh, chân tay lạnh, dễ tiêu chảy) nên dùng thận trọng, có thể kết hợp thêm vài lát gừng khô để cân bằng tính mát.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ YHCT hoặc bác sĩ điều trị trước khi sử dụng, đặc biệt nếu bạn đang dùng thuốc tây y.

Theo suckhoedoisong.vn