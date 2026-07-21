Phú Khê chú trọng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Xác định chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Trạm Y tế xã Phú Khê tập trung đổi mới toàn diện hoạt động chuyên môn, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác khám, chữa bệnh và y tế dự phòng chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Cán bộ y tế xã Phú Khê chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương.

Trên cơ sở hợp nhất 4 trạm y tế gồm: Yên Tập, Phú Khê, Hương Lung và Tạ Xá, Trạm Y tế xã Phú Khê nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh thông suốt, không làm gián đoạn việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong quá trình kiện toàn bộ máy, Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động.

Đảng ủy, UBND xã cũng quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để Trạm Y tế từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Trạm Y tế xã hiện có 21 cán bộ, viên chức, hoạt động tại 1 trạm chính và 2 điểm y tế.

Phát huy hiệu quả mô hình sau sắp xếp, Ban Giám đốc Trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ phù hợp với từng vị trí việc làm, tăng cường quản lý chuyên môn và không ngừng nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Trạm chú trọng đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với y tế cơ sở.

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từ tháng 4/2026, Trạm Y tế xã đã ký hợp đồng trực tiếp với Bảo hiểm xã hội và các công ty dược, bảo đảm đầy đủ nguồn thuốc, vật tư y tế và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác khám, điều trị.

Cán bộ Trạm y tế xã thăm khám, sàng lọc các bệnh không lây nhiễm cho người dân trên địa bàn.

Cùng với việc bảo đảm điều kiện hoạt động, Trạm Y tế chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên môn và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng khám, chữa bệnh tại Trạm ngày càng được nâng cao.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã khám và điều trị cho trên 1.000 lượt người bệnh, không để xảy ra sai sót chuyên môn. Ngày càng có nhiều người dân lựa chọn khám, điều trị các bệnh thông thường ngay tại tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, Trạm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng theo định hướng của ngành Y tế và kế hoạch chăm sóc sức khỏe của địa phương. Đơn vị đã thực hiện 3.720 lượt khám dự phòng; khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, người lao động; tổ chức khám sức khỏe cho 5.484 lượt học sinh trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch. Qua hoạt động khám sức khỏe, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh được phát hiện sớm để tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời.

Các chương trình y tế quốc gia tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện đúng quy trình, an toàn tuyệt đối; đến nay đã tiêm chủng đầy đủ cho 163 trẻ dưới một tuổi, đạt 47,9% kế hoạch theo tiến độ và không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Công tác quản lý thai nghén, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được thực hiện thường xuyên; 100% phụ nữ mang thai được quản lý và khám thai ít nhất ba lần trong thai kỳ.

Trạm y tế xã tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 6 - 10 tuổi, hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ miễn dịch cộng đồng.

Đối với các bệnh không lây nhiễm, Trạm Y tế đang quản lý, theo dõi và tư vấn sức khỏe cho 100% người bệnh mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; đồng thời chủ động phát hiện các trường hợp mắc mới để quản lý, điều trị ngay từ tuyến cơ sở. Các chương trình phòng, chống lao, tâm thần, sốt rét và bệnh truyền nhiễm cũng được triển khai hiệu quả, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Trạm Y tế còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ và quản lý tốt các bệnh mạn tính. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Trạm Y tế xã cho biết: "Sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Sở Y tế cùng sự lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương là động lực để Trạm Y tế không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân”.

Những kết quả đạt được bước đầu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân mà còn khẳng định hướng đi đúng trong xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới.

Anh Thơ