4 loại đồ uống giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả

Tham khảo một số loại đồ uống có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, kiểm soát đường huyết, tốt cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Việc kiểm soát đường huyết rất quan trọng cho dù bạn có bị đái tháo đường hay không. Khi muốn kiểm soát lượng đường trong máu, đồ uống cũng quan trọng như thức ăn.

Phản ứng của lượng đường trong máu đối với các loại đồ uống khác nhau rất đa dạng. Một số loại đồ uống có tác động nhanh, trong khi những loại khác lại có tác dụng chậm hơn và vừa phải hơn.

Dưới đây là 4 loại đồ uống có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết một cách hiệu quả.

1. Uống đủ nước giúp kiểm soát đường huyết

Uống đủ nước giúp kiểm soát hoạt động của các chức năng cơ thể mà không cung cấp năng lượng dưới dạng đường. Uống đủ nước đặc biệt quan trọng nếu bị tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường vì mất nước có thể dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn.

Uống nước lọc thường xuyên cả ngày sẽ không làm tăng lượng đường trong máu. Đây là một sự thay thế tuyệt vời cho các loại đồ uống có đường.

Nếu bạn muốn tăng thêm hương vị (nhưng ít đường), hãy thử thêm dưa chuột và bạc hà vào nước lọc để tạo một đồ uống lành mạnh. Một số lựa chọn khác là gừng và chanh hoặc dưa hấu và húng quế.

2. Tác dụng của cà phê với đường huyết

Có nhiều ý kiến trái chiều về tác dụng của cà phê đối với lượng đường trong máu.

Một phân tích tổng hợp năm 2019 của 6 nghiên cứu cho thấy việc bổ sung chiết xuất cà phê có liên quan đến việc giảm lượng đường huyết lúc đói. Một phân tích tổng hợp năm 2020 của 10 nghiên cứu cũng cho thấy kết quả tương tự.

Các hợp chất khác nhau trong cà phê, chẳng hạn như polyphenol, caffeine và magie, có liên quan đến việc kiểm soát đường huyết. Cà phê cũng chứa các hợp chất có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu nhưng cần thêm nghiên cứu để xác nhận điều này.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2020 trên Thư viện Y khoa Hoa Kỳ cho thấy rằng việc uống cà phê có chứa caffeine ngay sau một đêm ngủ không ngon giấc dẫn đến việc kiểm soát đường huyết kém hơn so với chỉ bị mất ngủ đơn thuần.

3. Sữa bò giàu protein và dưỡng chất

Hiện nay đã có bằng chứng xác đáng cho thấy protein trong sữa bò có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hạ đường huyết sau bữa ăn đối với cả người mắc bệnh đái tháo đường và người không mắc bệnh đái tháo đường.

Thêm vào đó, chất béo và protein trong sữa bò khiến dạ dày tiêu hóa chậm hơn. Kết quả là, lượng đường trong máu tăng chậm hơn sau bữa ăn.

Sữa bò cũng chứa một hỗn hợp các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm protein, canxi và kali, khiến nó trở thành một lựa chọn cung cấp dinh dưỡng tiện lợi. Các loại sữa không đường thường tốt hơn trong việc giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

4. Trà xanh

Trà xanh vốn đã có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu gần đây cho thấy nó cũng có tác dụng tích cực đối với việc kiểm soát đường huyết. Nghiên cứu cho thấy trà xanh giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói vì nó chứa một loại polyphenol gọi là epigallocatechin gallate.

Một phân tích tổng hợp năm 2019 của 27 nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trà xanh trong ngắn hạn và dài hạn làm giảm lượng đường trong máu lúc đói. Tuy nhiên, nó không có tác dụng nào đối với lượng đường sau bữa ăn. Trong khi đó, trà đen có chứa caffeine và trà đen không chứa caffeine thì không có tác dụng gì.

Một phân tích tổng hợp năm 2020 đã báo cáo kết quả tương tự. Thời gian sử dụng trà xanh trong các nghiên cứu dao động từ 3 - 72 tuần, cho thấy để đạt được lợi ích về lượng đường trong máu, cần uống loại trà này thường xuyên.

Theo suckhoedoisong.vn