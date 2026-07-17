4 tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong từ lâu được nhiều người sử dụng để hỗ trợ giảm ho và tăng cường sức khỏe. Vậy những lợi ích nào đã được khoa học ghi nhận và sử dụng thế nào để an toàn, hiệu quả?

1. Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có tác dụng gì?

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong là bài thuốc dân gian khá phổ biến, thường được dùng với mục đích hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp và bồi bổ cơ thể, cụ thể:

1.1. Hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng: Đây là công dụng được nhắc đến nhiều nhất. Theo kinh nghiệm dân gian, hoa đu đủ đực có vị hơi đắng, tính ấm, còn mật ong có đặc tính làm dịu niêm mạc họng.

- Hoa đu đủ đực chứa một số hợp chất thực vật như: Polyphenol, flavonoid, một số chất chống oxy hóa...

- Mật ong từ lâu đã được nghiên cứu với khả năng: Tạo lớp bao phủ niêm mạc họng, làm dịu cảm giác kích ứng, giảm khó chịu khi ho nhẹ hoặc viêm họng thông thường.

Khi kết hợp, hỗn hợp này có thể giúp người dùng cảm thấy dễ chịu hơn ở vùng họng và hỗ trợ làm giảm các triệu chứng:

Ho do thay đổi thời tiết. Ho nhẹ, ngứa họng. Khàn tiếng mức độ nhẹ. Cảm giác rát họng... Theo kinh nghiệm dân gian, hoa đu đủ đực ngâm mật ong có một số công dụng đối với sức khỏe.

1.2. Bổ sung chất chống oxy hóa: Hoa đu đủ đực có chứa nhiều hợp chất thực vật được nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa như: Flavonoid, polyphenol, beta-carotene, vitamin C, enzyme papain, một số khoáng chất vi lượng... Các chất chống oxy hóa này giúp ghống viêm, làm dịu niêm mạc đường hô hấp; trung hòa gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào...

Mật ong cũng chứa một lượng nhỏ polyphenol tự nhiên. Những chất này có vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, tác dụng này chủ yếu được ghi nhận ở mức nghiên cứu thành phần hoặc tiền lâm sàng, chưa đủ bằng chứng để xem như biện pháp phòng hay điều trị bệnh.

2.3. Hỗ trợ tiêu hóa: Trong dân gian, một số người dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong với mục đích kích thích vị giác, giảm cảm giác đầy bụng nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa... Đặc biệt, cây đu đủ có chứa enzyme papain (nhiều hơn ở quả và nhựa), tham gia phân giải protein. Tuy vậy, hàm lượng và hiệu quả từ hoa ngâm mật ong chưa có dữ liệu rõ ràng.

2.4. Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số nghiên cứu sơ bộ trên thực vật họ đu đủ cho thấy tiềm năng ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose. Tuy nhiên vẫn chưa có đủ nghiên cứu lâm sàng trên người. Do đó, người đái tháo đường cần lưu ý vì mật ong vẫn chứa đường. Nếu muốn sử dụng thì cần hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

2. Một số lưu ý khi dùng

Không xem là thuốc chữa bệnh: Nhiều người truyền tai nhau rằng hoa đu đủ đực ngâm mật ong có thể chữa viêm phổi, trị ung thư hoặc thay thế thuốc điều trị hô hấp. Hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định những công dụng này.

Nếu có các triệu chứng như: Ho kéo dài trên 2–3 tuần, sốt cao, khó thở, ho ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân... người bệnh cần đi khám thay vì chỉ dùng bài thuốc dân gian.

Dùng với lượng vừa phải: Mật ong vẫn là nguồn cung cấp đường tự nhiên, nếu dùng quá nhiều có thể làm tăng năng lượng nạp vào, làm tăng đường huyết ở người nhạy cảm, gây khó chịu tiêu hóa... Thông thường, người trưởng thành chỉ nên dùng lượng nhỏ khoảng 1–2 thìa cà phê/lần, ngày 1–2 lần; không nên lạm dụng hằng ngày trong thời gian dài.

Chọn nguyên liệu sạch, rõ nguồn gốc: Chất lượng nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn. Do đó, nên chọn hoa đu đủ đực tươi, không dập nát, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Dùng mật ong có nguồn gốc rõ ràng; cần rửa sạch hoa, để ráo sạch nước trước khi ngâm để hạn chế lên men hoặc nhiễm khuẩn.

Nếu thấy hỗn hợp có: Mùi chua bất thường, nổi mốc, đổi màu rõ rệt, sủi bọt bất thường... thì phải loại bỏ, không nên tiếp tục sử dụng.

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi: Mật ong có thể chứa bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum. Hệ tiêu hóa của trẻ dưới 1 tuổi chưa hoàn thiện để chống lại nguy cơ này nên có thể dẫn đến ngộ độc botulinum ở trẻ nhỏ.

Người có cơ địa dị ứng: Mật ong do có phấn hoa hoặc bản thân hoa đu đủ cũng có thể gây dị ứng. Khi thấy các dấu hiệu như ngứa miệng, nổi mề đay, sưng môi, khó thở... cần ngừng dùng ngay.

Thận trọng với phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh: Hiện chưa có nhiều dữ liệu về độ an toàn khi dùng lượng lớn hoặc dùng kéo dài ở phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú hoặc người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính. Nếu muốn sử dụng thường xuyên, nên hỏi ý kiến nhân viên y tế.

Theo suckhoedoisong.vn