5 loại thực phẩm có thể gây hại cho làn da

Nhiều người sử dụng mỹ phẩm để giảm mụn và chống lão hóa cho làn da. Tuy nhiên, thủ phạm có thể lại đang nằm ngay trong thực đơn hằng ngày. Dưới đây là 5 loại thực phẩm có thể gây hại cho làn da.

Làn da là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần chăm sóc bên ngoài là đủ, nhưng thực tế, chế độ ăn uống quyết định đến 70% vẻ đẹp của bề mặt da. Nếu bạn không kiểm soát những gì mình nạp vào cơ thể, mọi quy trình chăm sóc da hay các thiết bị làm đẹp hiện đại đều trở nên vô nghĩa.

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe làn da từ bên trong

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội và thịt xông khói thường chứa nhiều natri và nitrat, có thể gây hại cho làn da.

Sức khỏe làn da không chỉ phụ thuộc vào gene hay tuổi tác mà còn chịu tác động trực tiếp từ hệ thống nội tiết và tiêu hóa. Khi tiêu thụ những loại thực phẩm gây viêm, gan và hệ tiêu hóa sẽ bị quá tải, dẫn đến tích tụ độc tố. Kết quả là làn da bắt đầu biểu hiện sự phản ứng lại thông qua các đợt bùng phát mụn, khô ráp, viêm nhiễm hoặc các nếp nhăn sớm. Hiểu về những thực phẩm nên hạn chế trên đĩa ăn là bước đầu tiên để sở hữu một làn da không tì vết.

2. Những loại thực phẩm cần tránh để cải thiện sức khỏe làn da Thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao

Các thực phẩm như bánh mì trắng, mì ống, khoai tây hay bánh nướng có chỉ số đường huyết (GI) cao là “kẻ thù” hàng đầu của làn da. Khi lượng đường trong máu tăng đột ngột, cơ thể sẽ sản sinh insulin, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, dẫn đến mụn trứng cá. Hơn thế nữa, quá trình đường hóa (glycation) sẽ khiến các phân tử đường gắn kết vào collagen, làm collagen bị cứng lại và đứt gãy, khiến làn da nhanh chóng hình thành nếp nhăn và mất đi độ đàn hồi.

Thịt chế biến sẵn

Những món khoái khẩu như thịt xông khói, xúc xích hay thịt nguội chứa hàm lượng nitrat và natri cực cao. Nitrat là chất gây viêm, trong khi dư thừa natri dẫn đến mất cân bằng nước, gây khô da và phá hủy các sợi collagen.

Nếu bạn thường xuyên tiêu thụ nhóm thực phẩm này, làn da sẽ đối mặt với tình trạng sưng phù, mất nước và các dấu hiệu lão hóa sớm xuất hiện dày đặc hơn.

Tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa bò

Nhiều nghiên cứu hiện đại đã chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa sữa bò và các tình trạng như mụn trứng cá hay vảy nến. Sữa bò làm tăng nồng độ insulin và cortisol, từ đó tác động trực tiếp vào các tuyến bã nhờn, kích thích sản sinh dầu thừa. Đối với những người có cơ địa nhạy cảm, việc thay thế bằng các loại sữa thực vật như sữa hạnh nhân, sữa yến mạch sẽ giúp làn da trở nên dịu nhẹ và ít bùng phát mụn hơn đáng kể.

Lạm dụng rượu bia

Rượu bia đóng vai trò như một chất lợi tiểu, rút cạn nước khỏi cơ thể và gây mất nước toàn diện. Khi thiếu độ ẩm, làn da không chỉ bị xỉn màu mà còn trở nên mỏng manh, tạo điều kiện cho các nếp nhăn li ti xuất hiện. Để bảo vệ làn da, các chuyên gia khuyên rằng phụ nữ chỉ nên dùng tối đa 1 ly và nam giới không quá 2 ly mỗi ngày để tránh những tổn thương lâu dài cho cấu trúc da.

Ăn nhiều đậu nành

Phytoestrogen trong đậu nành là một vấn đề gây tranh cãi. Mặc dù có lợi cho sức khỏe tim mạch, nhưng với một số người, việc dung nạp quá nhiều đậu nành có thể gây rối loạn nội tiết, làm mất cân bằng hormone (oestrogen và androgen). Điều này dẫn đến sự mất ổn định cho làn da, gây ra các đợt mụn nội tiết khó kiểm soát. Ngoài ra, đậu nành còn có khả năng ức chế hấp thụ khoáng chất, khiến làn da thiếu hụt dưỡng chất cần thiết để tái tạo.

Vì vậy, với người trưởng thành chỉ nên uống tối đa 500 ml sữa đậu nành/ngày hoặc 1 - 2 khẩu phần ăn chứa đậu nành để vừa hưởng lợi ích sức khỏe vừa hạn chế các tác dụng phụ.

3. Nên ăn gì để cải thiện làn da?

Bên cạnh việc loại bỏ những tác nhân gây hại, cần chú trọng bổ sung các nhóm thực phẩm giúp chữa lành và nuôi dưỡng tế bào. Một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa từ rau xanh đậm, các loại quả mọng và chất béo lành mạnh như omega-3 trong cá hồi hay hạt chia sẽ giúp giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm từ sâu bên trong.

Hãy ưu tiên uống đủ nước để đào thải độc tố, giúp làn da luôn giữ được độ ẩm và vẻ sáng khỏe tự nhiên. Việc kết hợp ăn uống khoa học cùng lối sống lành mạnh chính là cách giúp duy trì vẻ đẹp bền vững.

Theo suckhoedoisong.vn