Giá vàng hôm nay (15-7): Giá vàng miếng giảm

Giá vàng hôm nay (15-7): Thị trường trong nước, giá vàng miếng đồng loạt giảm mạnh; giá vàng nhẫn tăng - giảm không đồng nhất, mức tăng cao nhất 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đồng loạt giảm mạnh so với sáng qua ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng; mức bán ra cao nhất 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật rạng sáng 15-7 như sau:

Giá vàng hôm nay (15-7): Giá vàng miếng giảm. Ảnh minh họa: congly.vn

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật rạng sáng 15-7 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng - giảm không đồng nhất ở các thương hiệu; mức tăng cao nhất 1,5 triệu đồng/lượng; mức giảm cao nhất 900.000 đồng/lượng; mức niêm yết giá cao nhất là 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.053,8 USD/ounce (tương đương 129,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 272,9 USD/ounce, tương đương giảm 6,31% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng giao ngay tăng mạnh trước giờ mở cửa thị trường Bắc Mỹ trong phiên thứ Ba, sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ thấp hơn kỳ vọng đã làm giảm áp lực Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục tăng lãi suất. Điều này giúp kim loại quý phục hồi mạnh bất chấp giá dầu thô tiếp tục tăng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Báo cáo CPI vừa công bố đã khiến giới đầu tư quay trở lại với vàng. CPI toàn phần giảm 0,4% trong tháng 6, sau khi tăng 0,5% trong tháng 5, đánh dấu mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4-2020. Tỷ lệ lạm phát tính theo năm giảm xuống 3,5%, từ 4,2%. CPI lõi không thay đổi so với tháng trước và giảm xuống 2,6% theo năm, từ mức 2,9%.

Những số liệu này đã làm dịu bớt lo ngại về lạm phát xuất hiện sau đợt tăng mạnh của giá dầu tuần trước và sau biên bản cuộc họp Fed được công bố hôm thứ Tư, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm tiếp tục nâng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn dao động quanh 4,6%, nhưng đã rời khỏi mức đỉnh trong phiên đầu ngày, trong khi chỉ số USD Index suy yếu khi thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Tình hình tại eo biển Hormuz hiện được đánh giá là hoạt động vận chuyển vẫn diễn ra nhưng trong điều kiện rủi ro quân sự và hàng hải rất cao, thay vì hoạt động bình thường hay bị phong tỏa hoàn toàn.

Diễn biến leo thang mới nhất tiếp tục duy trì phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu, đồng thời củng cố nhu cầu trú ẩn đối với vàng. Tuy nhiên, số liệu CPI thấp hơn dự kiến đã làm thay đổi tác động tức thời của thị trường.

Đối với vàng, áp lực lạm phát do giá dầu tăng hiện đang được bù đắp bởi số liệu lạm phát yếu, trong khi đối với các thị trường tài chính nói chung, bức tranh hiện nay là: Giá dầu tăng; thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều; lợi suất trái phiếu giảm khỏi mức đỉnh. Đồng USD suy yếu.

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh; diễn biến tiếp theo của lợi suất trái phiếu Mỹ sau báo cáo CPI. Bất kỳ sự gián đoạn mới nào đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Nếu giá vàng vượt bền vững vùng kháng cự từ 4.091 đến 4.107 USD/ounce, triển vọng kỹ thuật ngắn hạn sẽ được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, thị trường sẽ theo dõi xem liệu lạm phát năng lượng có quay trở lại trong dữ liệu tháng 7 hay không.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,195 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,263 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,939 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,972 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1,94 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,985 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 57,64 USD/ounce.

Theo qdnd.vn