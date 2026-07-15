Tăng trưởng hai con số - Nuôi dưỡng động lực đường dài

Tăng trưởng hai con số chưa bao giờ là câu chuyện của những con số ngắn hạn. Đó phải là kết quả của một nền kinh tế có sức chống chịu tốt, dựa trên năng suất lao động cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện và những động lực phát triển đủ mạnh để duy trì trong nhiều năm liên tiếp. Phú Thọ sau hợp nhất có đầy đủ điều kiện thuận lợi làm được điều đó nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải lựa chọn đúng những động lực mang tính dài hạn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Thực tiễn phát triển của nhiều địa phương cho thấy, muốn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong thời gian dài, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao luôn là lĩnh vực giữ vai trò dẫn dắt. Đây không chỉ là khu vực tạo ra giá trị sản xuất lớn mà còn có khả năng kéo theo hàng loạt ngành dịch vụ, logistics, tài chính, đào tạo và công nghiệp hỗ trợ cùng phát triển.

Xu hướng này đang ngày càng rõ nét tại Phú Thọ. 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng cao. Nhiều dự án FDI trong lĩnh vực điện tử, linh kiện, thiết bị công nghệ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm năng lực sản xuất mới và nâng cao giá trị xuất khẩu. Điều quan trọng hơn là sự hiện diện của các tập đoàn lớn không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn tạo ra nhu cầu rất lớn đối với doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng.

Theo TS Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (cơ quan đầu ngành của Bộ Công Thương chuyên hoạch định chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp quốc gia), tốc độ tăng trưởng cao chỉ thực sự bền vững khi địa phương tạo được hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh. Ông cho rằng nếu các doanh nghiệp địa phương chỉ cung cấp những dịch vụ đơn giản thì giá trị gia tăng mang lại sẽ không lớn. Ngược lại, khi doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sản xuất linh kiện, phụ tùng, dịch vụ kỹ thuật và logistics cho các tập đoàn FDI thì giá trị tạo ra sẽ ở lại địa phương nhiều hơn, từ đó hình thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Đó cũng là lý do vì sao việc phát triển công nghiệp hỗ trợ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Mỗi doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng không chỉ tạo thêm doanh thu cho chính mình mà còn góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh của toàn ngành công nghiệp.

Bên cạnh thu hút đầu tư mới, Phú Thọ cũng đang đứng trước cơ hội lớn từ làn sóng mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp đã hoạt động ổn định trên địa bàn. Đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng bởi những nhà đầu tư hiện hữu hiểu rõ môi trường đầu tư, có chuỗi sản xuất ổn định và thường có xu hướng tiếp tục mở rộng nếu địa phương đáp ứng tốt yêu cầu về hạ tầng, nguồn nhân lực và cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech chia sẻ: “Điều doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay không chỉ là ưu đãi đầu tư mà còn là tốc độ giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng hạ tầng và khả năng cung ứng lao động kỹ thuật. Khi những yếu tố này được cải thiện đồng bộ, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư công nghệ mới.”

Những chia sẻ từ doanh nghiệp cho thấy, tăng trưởng hai con số không thể chỉ trông chờ vào việc thu hút thêm dự án mới mà cần được nuôi dưỡng từ chính sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Khi doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, mở rộng sản xuất và liên kết sâu hơn với doanh nghiệp trong nước, hiệu ứng lan tỏa sẽ ngày càng rõ nét, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn nền kinh tế.

Nếu công nghiệp công nghệ cao được ví như “đầu kéo” của nền kinh tế thì khu vực kinh tế tư nhân chính là hệ thống “toa tàu” quyết định sức lan tỏa của tăng trưởng. Một nền kinh tế sẽ khó duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số nếu chỉ dựa vào khu vực FDI mà thiếu một cộng đồng doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra một không gian phát triển mới, tạo cơ hội để tỉnh hình thành đội ngũ doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn hơn, năng lực quản trị tốt hơn và từng bước trở thành đối tác của các tập đoàn đa quốc gia đang đầu tư trên địa bàn.

Sau hợp nhất, lợi thế của tỉnh không chỉ nằm ở quy mô GRDP lớn hơn mà còn ở việc sở hữu không gian phát triển rộng mở với hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng nguyên liệu, trung tâm logistics và mạng lưới giao thông kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện. Song song với đó, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cũng cần được coi là một trong những động lực quan trọng. Mỗi công trình hạ tầng được hoàn thành không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất mà còn mở ra không gian thu hút đầu tư mới, kích thích tiêu dùng, tạo việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự cộng hưởng của nhiều động lực chứ không thể trông chờ vào một lĩnh vực riêng lẻ. Điều quan trọng nhất hiện nay là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng và nguồn nhân lực để mọi nguồn lực xã hội đều được khơi thông, trở thành động lực cho phát triển.

Đặc biệt, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang mở ra cơ hội để Phú Thọ tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại hơn. Bởi khi dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên mới, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào quản trị, sản xuất và kinh doanh, còn các quy trình hành chính được số hóa toàn diện, chi phí vận hành sẽ giảm xuống, năng suất lao động được cải thiện và chất lượng tăng trưởng được nâng lên.

Tăng trưởng kinh tế hai con số vì thế không nên được nhìn nhận như một đích đến mang tính thành tích mà phải được xem là kết quả tất yếu của quá trình cải cách đồng bộ, nâng cao năng suất và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trên con đường phát triển bền vững.

Quang Nam