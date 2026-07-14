Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện

Dự án “Hồ chứa nước Thục Luyện, tỉnh Phú Thọ” có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 25/11/2025, thực hiện trên địa bàn các xã Thanh Sơn, Võ Miếu, Minh Hòa.

Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện nằm trên địa bàn 3 xã Thanh Sơn, Minh Hòa, Võ Miếu.

Mục tiêu của dự án là khai thác hiệu quả nguồn nước mặt suối Dòng để cấp nước tưới nông nghiệp; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp; góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp ổn định đời sống người dân, cải tạo môi trường sinh thái khu vực dự án.

Hồ chứa nước Thục Luyện có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 1.685ha đất canh tác, trong đó, tưới trực tiếp 1.420ha, tạo nguồn nước tưới cho 265ha; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 30.000 người dân; tạo nguồn cấp nước sản xuất cho 46ha cụm công nghiệp Thục Luyện.

Nhà thầu huy động nhiều phương tiện, máy móc để thi công công trình.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, công tác giám sát cũng được đặc biệt chú ý để đảm bảo an toàn cho công trình.

Công nhân đã lắp đặt xong ống cống thép, đang chuẩn bị đổ bê tông gia cố mái thượng lưu.

Về tiến độ thực hiện dự án, đến nay, nhà thầu đã đào kênh dẫn dòng giai đoạn 1 và làm các tuyến đường thi công; đào xong hố móng vai phải, khoan phụt chống thấm, đắp đập vai phải đến cao trình +75,0m (khối 1), +68,0 (khối II); đang đổ bê tông gia cố mái thượng lưu; lắp đặt xong ống cống thép, đang tiếp tục đổ bê tông tháp van; triển khai làm đường lâm nghiệp, tuyến ống chính. Tổng chiều dài các tuyến ống đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà thầu là 21/44km. Lũy kế bố trí vốn cho dự án gần 210 tỷ đồng, trong đó, 42 tỷ đồng được giao năm 2026. Đến hết ngày 13/7/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 90%.

Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối tháng 12/2027.

Chủ đầu tư và nhà thầu đã xây dựng biểu đồ tiến độ, quyết tâm huy động nhân lực, phương tiện thi công để hoàn thành dự án vào cuối tháng 12/2027.

Gia Thái