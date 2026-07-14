Tạo động lực để Vân Bán bứt phá

Xác định hạ tầng giao thông là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, xã Vân Bán đã huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng các công trình. Những tuyến đường bê tông, đường nhựa ngày càng nối dài đã mở ra nhiều cơ hội phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư vào địa phương.

Hiện trạng tuyến đường giao thông liên khu Gò Hần - Đá Cổng trước khi triển khai dự án xây dựng, mở rộng.

Diện mạo nông thôn xã Vân Bán hôm nay đã có nhiều đổi thay. Những tuyến đường liên thôn được bê tông hóa khang trang thay thế các con đường lầy lội trước đây, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, hàng hóa và đi lại của người dân. Hiện toàn xã có gần 80km đường giao thông nông thôn, trong đó khoảng 70km đã được kiên cố hóa. Hệ thống đường trục xã, trục thôn và đường nội đồng đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế của địa phương.

Để đạt được kết quả đó, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước kết hợp với sự đóng góp của Nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc đầu tư hạ tầng giao thông, từ đó tích cực hiến đất, tháo dỡ công trình, đóng góp ngày công lao động và kinh phí.

Tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã tạo nên sức lan tỏa rộng khắp. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, chặt bỏ cây cối, dịch chuyển hàng rào để mở rộng mặt đường mà không yêu cầu đền bù. Sự đồng thuận của người dân góp phần giảm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giúp nhiều công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Điểm nhấn trong phát triển hạ tầng giao thông của xã là dự án đường liên khu Gò Hần - Đá Cổng dài gần 4km đang được triển khai. Tuyến đường được nâng cấp, mở rộng trên cơ sở tuyến hiện trạng, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các thôn, rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho vận chuyển nông sản, phát triển sản xuất, đồng thời kết nối hiệu quả với các tuyến giao thông chính trên địa bàn.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Việc đưa vật tư vào sản xuất và vận chuyển nông sản sau thu hoạch thuận lợi hơn, góp phần giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm. Các hoạt động thương mại, dịch vụ cũng có điều kiện phát triển; người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, trong khi các doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm hiểu, đầu tư vào trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy xã Vân Bán cho biết: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo. Trong quá trình triển khai, xã luôn phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai các chủ trương, kế hoạch đầu tư để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ vậy, nhiều công trình được thực hiện thuận lợi với sự hưởng ứng tích cực của người dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư hoàn thiện những tuyến đường còn khó khăn, từng bước xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường bê tông liên thôn tại xã Vân Bán góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng mới, xã cũng chú trọng quản lý, bảo trì các tuyến đường đã đưa vào sử dụng. Các tổ chức đoàn thể, khu dân cư thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang hành lang giao thông, khơi thông cống rãnh, đồng thời tuyên truyền để người dân không lấn chiếm hành lang đường bộ, không làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong thời gian tới, Vân Bán tiếp tục rà soát các tuyến đường chưa được kiên cố hóa để có lộ trình đầu tư phù hợp, ưu tiên đầu tư các công trình có tính kết nối cao tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Có thể khẳng định, những con đường mới đang mở ra những cơ hội phát triển cho xã Vân Bán. Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, việc đi lại thuận lợi hơn, giao thương được mở rộng, sản xuất phát triển và đời sống người dân tiếp tục được nâng cao. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Hương