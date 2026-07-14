Cơ hội mở rộng “cánh cửa” xuất khẩu cho doanh nghiệp Đất Tổ

Tiếp tục khai thác các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Phú Thọ đang chủ động triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và I-xra-en (VIFTA), mở thêm một hướng đi cho doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường Trung Đông. Với những ngành hàng có thế mạnh như chè, nông sản chế biến, gỗ, dệt may, da giày..., VIFTA không chỉ tạo thêm dư địa xuất khẩu mà còn đặt ra yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về chất lượng, tiêu chuẩn và năng lực cạnh tranh.

Cơ hội mở cửa thị trường và hành động cụ thể

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 5/1/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định VIFTA, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương nhằm giúp doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội từ hiệp định.

Theo kế hoạch của tỉnh, trọng tâm trước mắt là nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết, cơ hội và thách thức khi thực thi VIFTA; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan, mở rộng thị trường xuất khẩu sang I-xra-en.

Đối với Phú Thọ - địa phương đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, xuất khẩu và dịch vụ, việc khai thác hiệu quả VIFTA được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Hải quan Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa.

Thị trường I-xra-en có nhu cầu lớn đối với nhiều nhóm hàng Việt Nam có lợi thế như nông sản chế biến, thực phẩm, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp nhẹ. Đây cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững - những tiêu chí đang ngày càng trở thành “tấm vé” để hàng hóa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với các sản phẩm thế mạnh của Phú Thọ như chè, sản phẩm gỗ, nông sản chế biến, nhóm ngành dệt may, da giày..., VIFTA mở ra cơ hội tiếp cận một thị trường mới có sức mua và khả năng thanh toán cao.

Cơ hội từ VIFTA là rõ ràng, nhưng để biến ưu đãi thành kim ngạch xuất khẩu thực tế, doanh nghiệp phải vượt qua những yêu cầu khắt khe. Thị trường I-xra-en đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư bài bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng, quy trình sản xuất và chứng nhận quốc tế.

Nhận diện rõ vấn đề này, trong kế hoạch triển khai VIFTA, tỉnh Phú Thọ xác định tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu là một nhiệm vụ trọng tâm. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường I-xra-en, tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng vệ thương mại, hải quan và các yêu cầu liên quan đến xuất nhập khẩu.

Không chỉ dừng ở phổ biến thông tin, tỉnh định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt với những ngành hàng có khả năng xuất khẩu trực tiếp. Kế hoạch của tỉnh cũng đặt mục tiêu đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù của thị trường I-xra-en, trong đó có chứng nhận Halal đối với nhóm hàng liên quan.

Nâng cao chất lượng sản phẩm để đi xa hơn

Từ thực tế sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã bắt đầu thay đổi tư duy. Nếu trước đây, một số đơn vị chủ yếu tập trung vào các thị trường quen thuộc thì nay, việc tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao đang buộc doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng.

Theo bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung tại xã Chí Tiên, thị trường mới đồng nghĩa với yêu cầu mới. Muốn vào được những thị trường như I-xra-en, sản phẩm không thể chỉ ngon mà phải chứng minh được quy trình sản xuất, nguồn gốc và độ an toàn.

Để tận dụng VIFTA, Phú Thọ đang tập trung vào bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh định hướng phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Đây là bước chuyển quan trọng bởi với các thị trường phát triển, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở khả năng cung ứng ổn định, minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Công nhân đóng gói chè xuất khẩu tại Công ty TNHH Chè Hoài Trung (xã Chí Tiên).

Cùng với nông nghiệp, nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến cũng được xác định là hướng đi tiềm năng. Các doanh nghiệp gỗ, may mặc, da giày... nếu tận dụng tốt ưu đãi từ VIFTA có thể mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Tỉnh cũng thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, tự động hóa, đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ sạch nhằm nâng năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất. Trong xúc tiến thương mại, cách làm đang thay đổi theo hướng thực chất hơn, tăng kết nối trực tiếp với đối tác nhập khẩu, tận dụng hệ thống thương vụ, các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ quốc tế và nền tảng số để đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường mục tiêu.

VIFTA mở thêm một cánh cửa, nhưng để bước qua, doanh nghiệp Phú Thọ cần chuẩn bị nội lực thông qua sản phẩm đạt chuẩn, quản trị hiện đại và tư duy thị trường dài hạn.

Với sự vào cuộc của chính quyền cùng sự chuyển biến của cộng đồng doanh nghiệp, VIFTA được kỳ vọng trở thành một trong những động lực mới, giúp hàng hóa Đất Tổ mở rộng thị trường, nâng cao giá trị xuất khẩu và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngọc Tuấn