Tái tạo nguồn lợi thủy sản bền vững

Với lợi thế gần 20 nghìn ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, thời gian qua, Phú Thọ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển lĩnh vực thủy sản theo hướng bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh.

Sau sáp nhập, nguồn lợi thủy sản của tỉnh tương đối phong phú với thành phần loài khá đa dạng (chiên, lăng, bỗng, anh vũ, ngạnh, trắm, chép, diêu hồng...) cùng một số loài thủy sinh khác được hình thành từ hệ thống sông lớn và mạng lưới hồ chứa, ao đầm.

Theo thống kê năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Thọ đạt gần 20 nghìn ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt trên 83 nghìn tấn, tăng 3,5% so với năm 2024. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt trên 76 nghìn tấn, sản lượng đánh bắt thủy sản các loài đạt khoảng 7 nghìn tấn. Số lượng nuôi cá lồng trên sông và hồ chứa trên 6 nghìn lồng. Sản lượng giống đạt hơn 5 tỷ con. Tỷ lệ giống đặc sản, giống có năng suất, chất lượng cao đưa vào nuôi chiếm 68% cơ cấu giống nuôi.

Toàn tỉnh hiện có 68 khu nuôi thủy sản tập trung với diện tích 4,3 nghìn ha; 24 cơ sở và khu nuôi thủy sản tập trung được chứng nhận nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 255,6 ha. Ngoài ra, toàn tỉnh có 6 cơ sở (3 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã) và 7 hộ kinh doanh sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản.

Giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách nhà nước đã bố trí trên 140 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản. Qua đó, góp phần khai thác, phát huy được tiềm năng, lợi thế, nâng cao giá trị thu nhập trong sản xuất thủy sản; bình quân thu nhập đạt 199 triệu đồng/ha.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND phường Thống Nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức thả cá giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ Hòa Bình.

Để tái tạo nguồn lợi thủy sản bền vững, ngành nông nghiệp tích cực tham mưu cho tỉnh về chính sách tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần bổ sung, cải thiện môi trường sống, khôi phục khả năng tái tạo và phục hồi mật độ quần thể của các loài thủy sản đã bị khai thác quá mức cho các đầm, hồ tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quyền lợi, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Trong tháng 5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND phường Thống Nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ khu vực Hòa Bình tổ chức lễ phát động thả cá giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ Hòa Bình với tổng khối lượng hơn 3 tấn cá giống các loại.

Theo đồng chí Bùi Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, hoạt động thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản là việc làm thiết thực, có ý nghĩa về kinh tế, môi trường và xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Thông qua nguồn ngân sách nhà nước cùng các nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, cá nhân và Phật tử, tỉnh đã tổ chức 15 đợt thả giống thủy sản với tổng khối lượng hàng chục tấn tại nhiều sông, hồ, đầm tự nhiên. Các địa điểm được triển khai gồm hệ thống hồ trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hồ Hòa Bình, hồ Cánh Tạng, Công viên Văn Lang, Đầm Vạc, ngòi Giành, sông Hồng, sông Lô... cùng nhiều thủy vực khác trên địa bàn.

Các địa phương trong tỉnh cũng quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp để tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững. Đồng chí Đinh Văn Đóa - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn chia sẻ: Địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp thực hiện việc tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống để các loài thủy sản phát triển, đặc biệt là loài bản địa có giá trị kinh tế. Thông qua tuyên truyền, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản của người dân được nâng cao.

Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, trong đó có hoạt động thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản được các cấp, ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Trong các dịp lễ hội, ngày 23 tháng Chạp hằng năm..., người dân tham gia thả giống thủy sản phóng sinh tại các thủy vực. Các hoạt động này có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Với mục tiêu bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, hiệu quả kinh tế - xã hội của các giống loài bản địa có giá trị kinh tế cao, tỉnh đã triển khai thực hiện hàng chục dự án, mô hình khoa học với mục tiêu phục vụ nhu cầu nuôi thương phẩm, tái tạo nguồn lợi thủy sản, chuyển giao công nghệ sản xuất cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Điển hình như các mô hình nuôi giống thủy sản đặc sản, bản địa có giá trị kinh tế cao tại các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng hiệu quả kinh tế.

Ngọc Lam