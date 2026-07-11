Giá vàng hôm nay 11/7: Vàng SJC giao dịch ở mức 149,9 triệu đồng/lượng

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Giá vàng hôm nay 11/7, đầu phiên giao dịch, SJC niêm yết ở mức 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.102,2 USD/oz.
Phiên giao dịch chiều tối ngày 10/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng; giá bán là 149,9 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ giá vàng
Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 146,9– 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, ngày 10/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng.
Cuối giờ chiều 10/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.102,2 USD/oz.
Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/7: 1 USD = 26.470 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.
Theo VOV
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