Trạm Thản chủ động phòng ngừa, giảm thiểu hại do thiên tai

Những năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường với các hiện tượng mưa lớn, giông lốc, sạt lở đất xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước thực tế đó, xã Trạm Thản chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Lãnh đạo xã Trạm Thản kiểm tra thiệt hại tại nhà dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, UBND tỉnh Phú Thọ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, UBND xã Trạm Thản đã ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Theo đó, xã tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập úng, các công trình hạ tầng trọng yếu; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống thiên tai. Các khu dân cư chủ động xây dựng phương án ứng phó, rà soát các hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết. Việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” được quán triệt và triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng ứng phó ngay từ cơ sở.

Trong tháng 5 vừa qua, trên địa bàn xã đã xảy ra đợt mưa lớn kéo dài, gây nhiều thiệt hại về hạ tầng giao thông và công trình dân sinh. Tại một số vị trí, mưa lớn làm sụt trượt mái taluy âm, gây hiện tượng hở hàm ếch nền đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều điểm đất, đá bị sạt xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số đoạn kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, mưa lớn còn làm đổ tường rào của một số hộ dân, tốc mái chuồng nuôi gia súc, gia cầm, gây thiệt hại về tài sản.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khu dân cư huy động lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Các tuyến đường bị sạt lở được cắm biển cảnh báo, rào chắn tại những vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, xã huy động máy móc, phương tiện và nhân lực dọn dẹp đất đá, khơi thông các tuyến giao thông bị ảnh hưởng nhằm sớm ổn định việc đi lại của người dân.

Đối với hệ thống thủy lợi, UBND xã đã phối hợp với Xí nghiệp Thủy nông kiểm tra các tuyến kênh mương bị hư hỏng, đánh giá mức độ ảnh hưởng để có phương án khắc phục kịp thời, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Điện lực Phù Ninh kiểm tra hệ thống điện tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa bão, xử lý các sự cố phát sinh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Không chỉ tập trung khắc phục hậu quả, địa phương còn tăng cường công tác cảnh báo, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước các diễn biến bất thường của thời tiết. Các thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, ngập úng được cập nhật thường xuyên. Người dân được khuyến cáo chủ động gia cố nhà cửa, công trình phụ trợ, kiểm tra hệ thống thoát nước, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn.

Đồng chí Trần Như Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trạm Thản cho biết: “Xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, địa phương chủ động xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế. Sau các đợt mưa lớn, xã đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng kiểm tra, thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp khắc phục; phối hợp với các đơn vị chuyên môn xử lý các sự cố về giao thông, thủy lợi, điện lực. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống thiên tai; thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cao để có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Bên cạnh những giải pháp trước mắt, xã Trạm Thản cũng chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông, công trình thủy lợi và các điểm có nguy cơ sạt lở cao. Công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình trước mùa mưa bão được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, bất cập.

Hoàng Hương