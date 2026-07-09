CNCTech Group được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026”

Ngày 8/7, tại Diễn đàn “Năng lượng và môi trường thế giới - Việt Nam” 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (CNCTech Group) được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026”.

Đại diện CNCTech Group nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026” tại Diễn đàn “Năng lượng và môi trường thế giới – Việt Nam” 2026.

Chương trình vinh danh là hoạt động trọng tâm của Diễn đàn “Năng lượng và môi trường thế giới - Việt Nam” 2026, do Hội đồng Năng lượng thế giới (WEC) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD - VCCI) thực hiện. Bộ tiêu chí đánh giá khắt khe của WEC tập trung vào các chỉ số giảm phát thải khí nhà kính, hiệu quả sử dụng năng lượng, đổi mới công nghệ và thực hành khung quản trị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, danh hiệu này khẳng định hiệu quả từ các mô hình sản xuất sạch, giải pháp công nghiệp, dịch vụ logistics xanh cùng hệ thống quản trị minh bạch của CNCTech. Đây cũng là sự ghi nhận đối với nỗ lực của CNCTech trong lộ trình chuyển đổi xanh, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Thành lập năm 2008, CNCTech Group là tập đoàn công nghiệp - công nghệ phát triển theo mô hình hệ sinh thái toàn diện với ba lĩnh vực cốt lõi gồm công nghệ sản xuất, giải pháp công nghiệp và dịch vụ logistics. Tập đoàn hiện phục vụ khách hàng tại hơn 35 quốc gia, tập trung vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ cùng các doanh nghiệp FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Trong hoạt động sản xuất, CNCTech đẩy mạnh ứng dụng robot tự động hóa nhằm tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm tỷ lệ phế phẩm. Hệ thống quản lý môi trường tại các nhà máy được vận hành theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành kiểm kê phát thải khí nhà kính đối với phạm vi 1 và phạm vi 2 (Scope 1 và Scope 2), đồng thời xây dựng lộ trình cắt giảm 25% lượng phát thải vào năm 2030 so với năm cơ sở.

Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên được quy hoạch theo định hướng khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, CNCTech đang phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp với tổng quy mô hơn 650 ha, kết hợp dịch vụ logistics công nghiệp tích hợp để hoàn thiện chuỗi giá trị. Tiêu biểu là dự án Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang đạt chứng nhận công trình xanh LEED hạng Silver của Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ và dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên quy mô gần 300 ha định hướng phát triển xanh, thông minh, tích hợp hạ tầng năng lượng sạch, hệ thống cây xanh và các giải pháp xử lý nước thải tuần hoàn.

Đại diện CNCTech Group chia sẻ: Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026” là động lực để CNCTech tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, năng lượng sạch và các giải pháp quản trị ESG trong giai đoạn tới.

Trần Tỉnh