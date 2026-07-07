Thu nhận gần 800 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Ngày 7/7, tại trụ sở Công an xã Bình Xuyên, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công tác lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại trụ sở Công an xã Bình Xuyên.

Trong đợt này, gần 800 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc 4 xã Bình Xuyên, Bình Nguyên, Bình Tuyền và Xuân Lãng được thu nhận theo đúng quy trình chuyên môn.

Để việc thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, khoa học và thuận lợi, gần 60 cán bộ, chiến sĩ công an cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Bình Xuyên được huy động tham gia hướng dẫn, phân luồng, tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân và phục vụ quá trình lấy mẫu. Các khâu tiếp đón, kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ và thu nhận mẫu sinh phẩm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chính xác và an toàn.

Các địa phương bố trí phương tiện đưa đón thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu ADN tại Công an xã Bình Xuyên.

Lực lượng Công an thực hiện sinh trắc học đối với thân nhân liệt sĩ.

Trước thời điểm tổ chức lấy mẫu, Công an các địa phương đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và gia đình chính sách tiến hành rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ, lập danh sách, hướng dẫn đăng ký lấy mẫu đến từng hộ gia đình. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng, giúp thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến mẫu sinh phẩm ADN, đồng thời bảo đảm không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện tham gia.

Quá trình lấy mẫu xét nghiệm ADN được thực hiện cẩn thận, chính xác.

Mọi thông tin của thân nhân liệt sĩ được cán bộ công an hướng dẫn đầy đủ, đúng quy trình.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, trong đó đưa ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ công tác “đền ơn đáp nghĩa”. Khi cơ sở dữ liệu được hoàn thiện và kết nối với dữ liệu ADN của các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng sẽ có thêm căn cứ khoa học để đối sánh, xác minh và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kim Liên - Đức Thiện