Thi hành án dân sự tỉnh mở đợt thi hành án cao điểm, phấn đấu về đích sớm năm 2026

Nhằm tạo động lực mới trong phong trào thi đua năm 2026, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Thi hành án dân sự giao, Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt thi hành án tập trung cao điểm năm 2026.

Theo kế hoạch, các đợt thi đua được triển khai trong 90 ngày, từ ngày 15/6 đến ngày 15/9/2026, đợt 1 từ ngày 15/6 đến 14/7; đợt 2 từ ngày 15/7 đến 14/8 và đợt 3 từ ngày 15/8 đến 15/9/2026.

Thi hành án dân sự tỉnh họp bàn tháo gỡ các điểm nghẽn trong thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc tồn đọng kéo dài.

Thông qua các đợt thi hành án tập trung cao điểm, Thi hành án dân sự tỉnh tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án trên địa bàn. Các đơn vị huy động tối đa nguồn lực để tổ chức thi hành, nâng cao tỷ lệ giải quyết đối với các vụ việc như: án tín dụng, ngân hàng; án tham nhũng, kinh tế; các vụ việc có điều kiện thi hành đã quá một năm nhưng chưa thi hành xong; các vụ việc có giá trị phải thi hành từ 500 triệu đồng trở lên; các vụ việc phức tạp, kéo dài và các vụ việc khác đang được thụ lý.

Chỉ sau 10 ngày đầu phát động thi đua cao điểm, tập thể lãnh đạo, chấp hành viên, thư ký thi hành án và công chức trong toàn ngành đã thi hành xong 920 việc, thu được hơn 75 tỷ đồng. Đồng thời, các đơn vị đã xác minh điều kiện thi hành đối với hàng trăm vụ việc, phục vụ công tác phân loại án và áp dụng kịp thời, hiệu quả các biện pháp tổ chức thi hành.

Việc tổ chức các đợt thi hành án tập trung cao điểm là giải pháp quan trọng để Thi hành án dân sự tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2026, với tỷ lệ thi hành xong đạt 84,7% về việc và 56,8% về tiền.

Huy Thắng