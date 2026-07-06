Thi hành án dân sự tỉnh mở đợt thi hành án cao điểm, phấn đấu về đích sớm năm 2026

{title}
{publish}
{head}
Nhằm tạo động lực mới trong phong trào thi đua năm 2026, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Thi hành án dân sự giao, Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt thi hành án tập trung cao điểm năm 2026.
Theo kế hoạch, các đợt thi đua được triển khai trong 90 ngày, từ ngày 15/6 đến ngày 15/9/2026, đợt 1 từ ngày 15/6 đến 14/7; đợt 2 từ ngày 15/7 đến 14/8 và đợt 3 từ ngày 15/8 đến 15/9/2026.
Thi hành án dân sự tỉnh họp bàn tháo gỡ các điểm nghẽn trong thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc tồn đọng kéo dài.
Thông qua các đợt thi hành án tập trung cao điểm, Thi hành án dân sự tỉnh tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án trên địa bàn. Các đơn vị huy động tối đa nguồn lực để tổ chức thi hành, nâng cao tỷ lệ giải quyết đối với các vụ việc như: án tín dụng, ngân hàng; án tham nhũng, kinh tế; các vụ việc có điều kiện thi hành đã quá một năm nhưng chưa thi hành xong; các vụ việc có giá trị phải thi hành từ 500 triệu đồng trở lên; các vụ việc phức tạp, kéo dài và các vụ việc khác đang được thụ lý.
Chỉ sau 10 ngày đầu phát động thi đua cao điểm, tập thể lãnh đạo, chấp hành viên, thư ký thi hành án và công chức trong toàn ngành đã thi hành xong 920 việc, thu được hơn 75 tỷ đồng. Đồng thời, các đơn vị đã xác minh điều kiện thi hành đối với hàng trăm vụ việc, phục vụ công tác phân loại án và áp dụng kịp thời, hiệu quả các biện pháp tổ chức thi hành.
Việc tổ chức các đợt thi hành án tập trung cao điểm là giải pháp quan trọng để Thi hành án dân sự tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2026, với tỷ lệ thi hành xong đạt 84,7% về việc và 56,8% về tiền.
Huy Thắng
baophutho.vn Với hệ thống sông ngòi dày đặc, kết nối thuận lợi giữa khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng, giao thông đường thủy nội địa giữ vai...
Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, thu hút hơn...
baophutho.vn Tính đến ngày 5/7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai quật 795 phần mộ tại...
baophutho.vn Nếu trước đây, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả chủ yếu diễn ra tại các chợ đầu mối, cửa hàng nhỏ lẻ hay những cơ sở sản xuất thủ công thì...
baophutho.vn Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh là những ẩn họa khôn lường. Vì thế, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ đã và đang tích cực phối...
baophutho.vn Sáng 4/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các địa phương triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác...
baophutho.vn Rạng sáng 4/7 đã xảy ra vụ cháy tại xưởng nội thất ô tô ở tổ dân phố 24, xã Phù Ninh (khu 10 cũ), khiến phần lớn tài sản bên trong bị thiêu...