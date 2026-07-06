Siết chặt kỷ cương, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

Với hệ thống sông ngòi dày đặc, kết nối thuận lợi giữa khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng, giao thông đường thủy nội địa giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Phú Thọ. Các cấp, ngành chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường thủy nội địa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy cho chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện.

Phú Thọ có hơn 670 km đường thủy nội địa, gồm 370 km tuyến do Trung ương quản lý (sông Hồng, sông Lô, sông Đà, hồ Hòa Bình) và gần 310 km tuyến địa phương. Trong đó, các tuyến sông Trung ương là trục vận tải thủy chính, phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành khách; còn phần lớn các tuyến địa phương chỉ khai thác theo mùa, chủ yếu phục vụ phương tiện tải trọng nhỏ và nhu cầu dân sinh. Toàn tỉnh hiện có 163 bến thủy nội địa, gồm 12 cảng thủy nội địa và 151 bến thủy.

Những năm gần đây, vận tải đường thủy không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành thủy lợi, thủy sản, xây dựng và du lịch. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng lưu lượng phương tiện, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi công tác quản lý phải được thực hiện quyết liệt và đồng bộ hơn.

Xác định bảo đảm TTATGT đường thủy là nhiệm vụ quan trọng, Sở Xây dựng chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Đồng chí Vũ Xuân Đông - Trưởng phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông, Sở Xây dựng cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Cảng vụ Đường thủy nội địa và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, bến thủy, bến khách ngang sông; kiên quyết xử lý các trường hợp hoạt động không phép, chở quá số người quy định, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, người điều khiển và người dân.

Việc rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão, thời điểm diễn ra lễ hội, du lịch và các đợt cao điểm vận tải cũng được thực hiện thường xuyên để kịp thời có phương án xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện.

Công an tỉnh cũng chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch chuyên đề, mở nhiều đợt cao điểm bảo đảm TTATGT đường thủy; tăng cường tuần tra, kiểm soát; phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn chủ bến, chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy, tạm giữ nhiều phương tiện.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là chở hàng vượt vạch dấu mớn nước an toàn; sử dụng phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực; neo đậu không đúng quy định; xếp dỡ hàng hóa tại các bến chưa được cấp phép; lấn chiếm luồng chạy tàu, thuyền gây cản trở giao thông. Đây đều là những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm TTATGT đường thủy vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và sự chấp hành nghiêm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên đường thủy.

Thời gian tới, Sở Xây dựng cùng các ngành chức năng và địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Triển khai sâu rộng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Tăng cường đầu tư, duy tu hệ thống báo hiệu tại các vị trí nguy hiểm. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hoạt động của bến thủy, bến khách ngang sông và phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn.

Bảo đảm TTATGT đường thủy không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn đòi hỏi sự tự giác chấp hành pháp luật của mỗi chủ phương tiện, người điều khiển và người dân. Khi ý thức được nâng cao, công tác quản lý được thực hiện nghiêm, những dòng sông sẽ thực sự trở thành những tuyến giao thông an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lệ Oanh