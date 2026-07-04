Mường Thàng giữ bình yên từ cơ sở

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, thời gian qua, Công an xã Mường Thàng đã tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Những việc làm thiết thực của lực lượng Công an đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Mường Thàng xác định muốn giữ vững bình yên phải gần dân, sát cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống từng xóm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở và các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Cùng với nắm địa bàn, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn, trường học và các hội nghị ở cơ sở với hàng nghìn lượt người tham gia.

Nội dung tập trung vào phòng, chống ma túy, phòng ngừa tội phạm, an toàn giao thông, an ninh mạng, bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng.

Công an xã phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, cắm biển phòng chống đuối nước tại các khu vực có nguy hiểm.

Lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, các vụ việc đều được lực lượng Công an phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh và 21 cá nhân, với tổng số tiền 45 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cư trú; môi trường; xuất, nhập cảnh và một số lĩnh vực khác về an ninh, trật tự. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, tạo môi trường kinh doanh và sinh hoạt an toàn, lành mạnh trên địa bàn.

Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng được chú trọng. Thông qua tuyên truyền, vận động và gặp gỡ trực tiếp từng hộ dân, Công an xã đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng tự chế, loại bỏ nguy cơ mất an toàn, phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Công an xã đã tích cực hướng dẫn các xóm xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự như “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”... Qua các mô hình, người dân chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Thượng tá Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an xã cho biết: "Bám cơ sở là nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, hiểu dân, nắm chắc tình hình để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tăng cường đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản và phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Công an xã kiểm tra và hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại các hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, tình hình an ninh trên địa bàn xã Mường Thàng tiếp tục được giữ vững. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần xây dựng địa bàn bình yên, an toàn mà còn tạo nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân trong giai đoạn mới.

Đinh Thắng