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Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2026

Ngày 17/8, Ban Chỉ huy Quân sự các đơn vị: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2026. Tham gia đợt huấn luyện có 76 chiến sĩ tự vệ đến từ các đơn vị trong cụm.

Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2026Toàn cảnh buổi huấn luyện tự vệ năm 2026 của các đơn vị trong cụm.

Tham gia đợt huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ được huấn luyện các nội dung chính trị và quân sự. Trong đó, được quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; nắm bắt những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; tập luyện điều lệnh đội ngũ, thực hành bắn súng và các kỹ năng quân sự cần thiết.

Đợt huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ; giúp lực lượng tự vệ củng cố kiến thức chính trị, quân sự; rèn luyện bản lĩnh, tác phong, kỷ luật quân sự; xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ trong tình huống thực tế. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đợt huấn luyện được tổ chức từ ngày 17-25/8. Theo kế hoạch, công tác huấn luyện được tổ chức nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình huấn luyện.

Duy Thành


Duy Thành

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Huấn luyện Quân sự Sẵn sàng chiến đấu Quốc phòng Chính trị Khai mạc Chương trình Trách nhiệm Chính sách Chất lượng
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