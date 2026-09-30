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Ngày 30/9, tại thôn Táu Nà, xã Pà Cò, Hạt Kiểm lâm Mai Châu phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là động vật rừng.
Lực lượng chức năng tiêu hủy cá thể hoẵng là tang vật vi phạm quy định về quản lý động vật rừng tại thôn Táu Nà, xã Pà Cò.
Tham gia phối hợp, chứng kiến quá trình tiêu hủy có đại diện Công an xã Pà Cò, Công an xã Bao La, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Quản lý xóm Táu Nà.
Tang vật vi phạm là một cá thể hoẵng (Muntiacus vaginalis) thuộc danh mục động vật rừng nhóm IIB, đã chết. Tang vật gồm phần thân, trong đó phần đầu và 4 khuỷu chân đã bị cắt bỏ, không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Việc tiêu hủy được Hạt Kiểm lâm Mai Châu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm công khai, đúng trình tự, quy định. Sau khi tiêu hủy, tang vật được chôn lấp tại vị trí phù hợp, bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến nguồn nước, đất sản xuất và khu vực xung quanh.
Trong quá trình xử lý, Ban Quản lý thôn Táu Nà phối hợp với các lực lượng chức năng lựa chọn, bố trí địa điểm, hỗ trợ các điều kiện cần thiết phục vụ việc tiêu hủy, chôn lấp tang vật. Việc huy động chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư tham gia góp phần bảo đảm quá trình xử lý được thực hiện chặt chẽ, công khai.
Cùng với xử lý tang vật vi phạm, Hạt Kiểm lâm Mai Châu tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và động vật rừng tại địa bàn cơ sở. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc không săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ động vật rừng trái quy định.
Việc phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý rừng và cộng đồng dân cư góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
Hoàng Hương - Bùi Tuyên
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