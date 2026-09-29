Chuẩn bị chu đáo cho cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh quy mô lớn

Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh chủ trì hội nghị triển khai công tác tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cuộc thực tập cấp tỉnh năm nay dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2026 với quy mô lớn, huy động khoảng 1.140 người cùng 218 phương tiện các loại từ nhiều lực lượng, cơ quan, đơn vị.

Điểm mới nổi bật là sự kết hợp giữa thực tập thực binh (tại Km128, Quốc lộ 70B đoạn qua xã Yên Sơn) với vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành thông qua hệ thống truyền hình ảnh trực tiếp, xử lý đồng thời các tình huống, sự cố phức tạp tại 4 khu vực trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh: Đường lên Khu du lịch Tam Đảo (Km19+300, Quốc lộ 2B, xã Tam Đảo); đèo Thung Nhuối (Km124+300, Quốc lộ 6, xã Mai Châu); khu vực đập tràn Ngọc Thanh (phường Xuân Hòa) và Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (phường Thanh Miếu).

Các đại biểu dự hội nghị.

Kịch bản thực tập được thiết kế theo 4 giai đoạn: Từ việc triển khai lực lượng “4 tại chỗ” của chính quyền cấp xã trong xử lý ban đầu, đến huy động tổng lực các lực lượng phối hợp tác chiến, kết thúc bằng công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, tiến độ chuẩn bị thực tập; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham gia. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất các nội dung quan trọng để tổ chức thành công cuộc thực tập.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu đóng góp ý kiến.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu đóng góp ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Phú Thọ là địa bàn có vị trí chiến lược, kết nối giao thông quan trọng, đồng thời tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp và các điểm du lịch lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn do thiên tai, biến đổi khí hậu. Cuộc thực tập cấp tỉnh năm 2026 là giải pháp then chốt nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng ứng phó thực tế và sự phối hợp tác chiến giữa lực lượng Công an với các lực lượng, địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất tại các điểm thực binh, tuyệt đối không để xảy ra thiếu sót. Các phương án tác chiến phải linh hoạt, lường trước mọi tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia. Đặc biệt, phải có giải pháp phân luồng, điều tiết giao thông khoa học, không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thương và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trong khu vực thực tập.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Qua đó, tạo sự đồng thuận và nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố trong Nhân dân.

Đinh Vũ