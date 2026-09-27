Mường Bi xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Mường Bi ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Từ xây dựng các mô hình tự quản đến chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, sức mạnh của Nhân dân từng bước được phát huy, tạo thế chủ động bảo vệ bình yên ngay từ cơ sở.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong phong trào tại Mường Bi là xây dựng, duy trì các mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Toàn xã hiện có 10 mô hình với 41 điểm mô hình, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, gắn với đời sống nhân dân như: “Xóm an toàn về an ninh, trật tự”; “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; “Camera giám sát an ninh”; “Cải cách hành chính”; “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”; phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục, cảm hóa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật, phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục; quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên...

Mô hình camera an ninh góp phần giúp lực lượng Công an xã Mường Bi nắm tình hình địa bàn.

Địa phương cũng triển khai mô hình xã điểm thực hiện tốt công tác vận động thu hồi và phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; mô hình “Toàn dân giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” và các điểm chữa cháy công cộng.

Trên địa bàn hiện có 29 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 87 thành viên. Đây là lực lượng gần dân, sát địa bàn, thường xuyên phối hợp với Công an xã nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT.

Cùng với xây dựng các mô hình, Mường Bi tổ chức cho 100% hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ký cam kết bảo đảm ANTT và đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn an toàn về ANTT. Qua đó, trách nhiệm bảo đảm ANTT được cụ thể hóa đến từng gia đình, cơ quan, đơn vị, từng bước hình thành ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cộng đồng.

Theo Thiếu tá Bùi Tiến Lâm - Trưởng Công an xã Mường Bi, để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy hiệu quả, lực lượng Công an xã đã bám sát địa bàn. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý, kịp thời phát hiện những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT để tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở.

Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường. Công an xã đã tổ chức 72 ca với 278 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm, giữ vững bình yên tại các khu dân cư.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp. Công an xã tổ chức 18 buổi tuyên truyền tại các xóm và trường học, thu hút trên 16.000 lượt người tham dự. Nội dung tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo đảm ANTT.

Từ tuyên truyền, vận động, người dân ngày càng chủ động tham gia cùng lực lượng chức năng. Công an xã đã vận động Nhân dân thu hồi 5 khẩu súng tự chế, góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn từ vũ khí tự chế, phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Công an xã Mường Bi tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp súng tự chế.

Cùng với đó, Mường Bi quan tâm công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Hiện xã có 25 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng được quản lý, theo dõi, hỗ trợ. Mô hình “Toàn dân giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” góp phần tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ giảm mặc cảm, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Phong trào còn được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Công an xã đã tổ chức trao hơn 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Những phần quà là sự động viên thiết thực, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Những kết quả đạt được cho thấy hướng đi đúng trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chính là lấy cơ sở làm địa bàn, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phòng ngừa làm trọng tâm và lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả. Khi sức dân được khơi dậy và kết nối với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, thế trận an ninh nhân dân tại Mường Bi ngày càng được củng cố, tạo nền tảng quan trọng để địa phương ổn định và phát triển.

Đinh Thắng