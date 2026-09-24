Quốc phòng - An ninh
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Ra mắt mô hình “Cảm hóa bằng trách nhiệm và tình người”

Ngày 24/9, Phân trại Tạm giam Lập Thạch, Trại Tạm giam số 2 tổ chức ra mắt mô hình “Cảm hóa bằng trách nhiệm và tình người”.

Ra mắt mô hình “Cảm hóa bằng trách nhiệm và tình người”Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo mô hình “Cảm hóa bằng trách nhiệm và tình người”.

Mô hình được xây dựng nhằm cụ thể hóa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị và thái độ ứng xử văn hóa của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần gũi, vì Nhân dân phục vụ.

Điểm nhấn của mô hình là thực hiện công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa người bị tạm giữ, tạm giam trên 2 nội dung “trách nhiệm” và “tình người”. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lấy sự tôn trọng, lễ phép, nhân văn làm phương pháp giáo dục, cảm hóa; giúp người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức rõ hành vi vi phạm, ăn năn, hối cải, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ và tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.

Việc thực hiện mô hình cũng được gắn với các mặt công tác như tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thăm gặp thân nhân, nhận quà; trực kiểm soát an ninh, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đơn vị và các nhiệm vụ thường xuyên khác. Qua đó, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực trong công tác hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Phân trại Tạm giam Lập Thạch xác định mô hình “Cảm hóa bằng trách nhiệm và tình người” là một trong những giải pháp góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, cảm hóa người bị tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; đồng thời góp phần củng cố niềm tin và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trách nhiệm Mô hình Trại tạm giam 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Tạm giữ ra mắt Quản lý chiến sĩ Cán bộ
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