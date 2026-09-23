Sơ kết, tuyên truyền nhân rộng mô hình Dân vận khéo “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn”

Ngày 23/9, Công an tỉnh phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tổ chức hội nghị sơ kết, tuyên truyền, nhân rộng mô hình Dân vận khéo “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn” của Công an phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Công an phường Vân Phú.

Mô hình “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn” được Công an phường Vân Phú triển khai với phương châm gần dân hơn, sát dân hơn và dựa vào dân nhiều hơn. Theo đó, “3 cùng” là cùng người dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ngay tại mỗi gia đình, tổ liên gia, tổ dân phố; cùng người dân chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính; cùng người dân chung tay xây dựng đời sống mới. “4 luôn” là luôn nở nụ cười, luôn nghe điện thoại, luôn có mặt và luôn giải quyết những vấn đề chính đáng của Nhân dân.

Chương trình giao lưu với các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện mô hình Dân vận khéo "Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn" của Công an phường Vân Phú.

Triển khai mô hình, lực lượng cảnh sát khu vực Công an phường Vân Phú đã thực hiện 3.800 lượt tiếp xúc trực tiếp, hơn 100 buổi gặp gỡ, đối thoại, tiếp nhận và giải đáp 700 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; phối hợp giải quyết dứt điểm một điểm phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT).

Nhân dân đã cung cấp 1.400 tin báo, góp phần giảm 11 vụ việc phải chuyển cấp trên thụ lý; 640 hộ dân đã tự nguyện hướng camera an ninh của gia đình ra các tuyến đường, cung cấp nhiều hình ảnh, video cho lực lượng công an phục vụ xác minh, giải quyết các vụ việc.

Cùng với phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, mô hình “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn” hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân. Công an phường đã giáo dục, cảm hóa 56 thanh, thiếu niên; vận động doanh nghiệp nhận đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên cho 16 học sinh và giới thiệu việc làm cho 11 lao động.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của Công an phường Vân Phú trong mô hình “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn” nói riêng và những thành tích, kết quả công tác dân vận khéo của Công an tỉnh nói chung.

Đồng chí khẳng định mô hình “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn” đã cụ thể hóa phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, góp phần giúp lực lượng công an bám địa bàn, sát cơ sở, kịp thơi giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, nhất là mô hình “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn”; lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho mọi hoạt động.

Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" trong lực lượng công an nhân dân.

Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trong lực lượng công an nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND phường Vân Phú đã tặng Bằng khen, giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng công an nhân dân.

Gia Thái - Mạnh Khiêm