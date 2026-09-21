Tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 400 học sinh

Ngày 21/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Thống Nhất và Hệ thống HEAD Anh Kỳ - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Anh Kỳ tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 400 học sinh khối 10 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Hòa Bình và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tuyên truyền kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho học sinh.

Chương trình được tổ chức nhằm trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện, nhận biết và phòng tránh những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần hình thành ý thức, kỹ năng và thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học sinh.

Tại chương trình, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tuyên truyền kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; hướng dẫn học sinh nhận biết, dự đoán và phòng tránh các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Đại diện Hệ thống HEAD Anh Kỳ hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Sau phần tuyên truyền, học sinh thực hiện bài kiểm tra đánh giá nhận thức bằng hình thức quét mã QR trên điện thoại; đồng thời được phổ biến các yêu cầu bảo đảm an toàn trước khi bước vào phần thực hành.

Đại diện Hệ thống HEAD Anh Kỳ hướng dẫn những nội dung cơ bản về phương tiện và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn. Học sinh được thực hành kỹ năng điều khiển xe trên các bài hình theo chương trình và thực hiện bài kiểm tra liên hoàn để đánh giá kết quả thực hành.

Học sinh thực hành kỹ năng điều khiển xe trên các bài hình.

Theo kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn sẽ được tổ chức cho học sinh thuộc 12 trường THPT và cao đẳng nghề trên địa bàn các phường Hòa Bình, Tân Hòa, Thống Nhất, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh.

Ban tổ chức chương trình trao quà cho 20 học sinh đại diện hai nhà trường.

Trong dịp này, Ban tổ chức chương trình đã tặng quà cho 20 học sinh đại diện hai nhà trường.

Hồng Duyên