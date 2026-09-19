599 hộ dân khu vực Hòa Bình cũ phải di dời do mưa lớn, nguy cơ sạt lở

Qua rà soát đến 7 giờ ngày 19/9, tại khu vực tỉnh Hòa Bình cũ có 599 hộ với 2.404 nhân khẩu thuộc 31 xã phải di dời để bảo đảm an toàn trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và các sự cố thiên tai.

Theo số liệu rà soát, tình hình di dời dân tập trung tại nhiều địa bàn miền núi, nơi có địa hình đồi núi, độ dốc lớn và nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, xã Mường Động có số hộ phải di dời nhiều nhất với 95 hộ, 426 nhân khẩu; tiếp đến là xã Cao Sơn 74 hộ, 300 nhân khẩu; xã Cao Phong 52 hộ, 172 nhân khẩu; xã Đà Bắc 41 hộ, 161 nhân khẩu; xã Nhân Nghĩa 35 hộ, 169 nhân khẩu; xã Toàn Thắng 33 hộ, 97 nhân khẩu và xã Liên Sơn 29 hộ, 144 nhân khẩu.

Một số địa phương khác cũng phải tổ chức di dời dân với số lượng đáng kể như Nật Sơn 24 hộ, 79 nhân khẩu; Tiền Phong 24 hộ, 67 nhân khẩu; An Bình 24 hộ, 105 nhân khẩu; Hợp Kim 21 hộ, 78 nhân khẩu; Tân Lạc 21 hộ, 90 nhân khẩu; Mường Thàng 23 hộ, 81 nhân khẩu; Mường Bi 18 hộ, 75 nhân khẩu; Dũng Tiến 17 hộ, 77 nhân khẩu; Lương Sơn 16 hộ, 65 nhân khẩu.

Tại các địa bàn có nguy cơ cao, việc di dời người dân được thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người do sạt lở đất, đá, lũ quét và các hình thái thiên tai khác.

Các địa phương tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các hộ dân sinh sống dưới chân taluy, ven suối, khu vực có dấu hiệu sụt trượt để kịp thời đưa người dân đến nơi an toàn.

Trong quá trình tránh trú do nguy cơ sạt lở đất, các hộ gia đình đều được hỗ trợ về lương thực và nước uống.

Ngoài những địa phương có số lượng di dời lớn, nhiều xã cũng đã chủ động di chuyển một số hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cụ thể, xã Mường Vang 5 hộ, 18 nhân khẩu; Kỳ Sơn 5 hộ, 15 nhân khẩu; Lạc Thủy 6 hộ, 27 nhân khẩu; Lạc Lương 3 hộ, 13 nhân khẩu; Tân Mai 3 hộ, 16 nhân khẩu; Hòa Bình 3 hộ, 15 nhân khẩu; Cao Dương 2 hộ, 5 nhân khẩu; Quyết Thắng 4 hộ, 20 nhân khẩu; Bao La 4 hộ, 12 nhân khẩu và Pà Cò 2 hộ, 9 nhân khẩu.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương tại khu vực Hòa Bình cũ đang tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó.

Việc chủ động di dời dân được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, nhất là tại các khu vực đã xuất hiện dấu hiệu sạt trượt hoặc có nguy cơ cao.

Mạnh Hùng