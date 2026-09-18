Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trước Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Chiều 18/9, tại Đền Thượng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước; kính cáo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm và lãnh đạo xã Hy Cương.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, các đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; đồng thời tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đoàn đại biểu đã thành kính báo cáo về quá trình triển khai xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” và công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với cội nguồn dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Phú Thọ vinh dự hai lần được đón Bác về thăm Đền Hùng. Tại nơi linh thiêng cội nguồn dân tộc, Người đã để lại những lời căn dặn sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ non sông, đất nước; đồng thời quan tâm chỉ dẫn việc bảo vệ, tu bổ, tôn tạo Đền Hùng, để nơi đây mãi là không gian văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đặc biệt, lời căn dặn của Người tại Đền Hùng ngày 19/9/1954: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” đã trở thành lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, đoàn đại biểu thành kính cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước hưng thịnh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc; quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện chủ trương bảo tồn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ngày 6/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, trong đó bổ sung hạng mục xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Trung tâm lễ hội.

Công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và giáo dục sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình đồng thời góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của Đất Tổ, khẳng định mối liên hệ thiêng liêng giữa cội nguồn dựng nước của dân tộc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã đến dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong” tại Ngã 5 Đền Giếng.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, lực lượng chức năng và sự đồng thuận của Nhân dân, công trình Tượng đài đã được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đến nay, công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính thức diễn ra vào sáng 19/9.

Trước anh linh các Vua Hùng, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển; giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ, giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau luôn hướng về cội nguồn, khắc ghi và thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lê Minh