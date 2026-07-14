Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ báo công các Vua Hùng nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Sáng 14/7, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS) Việt Nam (19/7/1946 – 19/7/2026), đoàn đại biểu THADS tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Trưởng THADS tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương, báo công các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn đại biểu Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ dâng hương tại Thượng cung.

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, đoàn đại biểu THADS tỉnh Phú Thọ thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng; nguyện khắc ghi lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Đoàn đại biểu đã dâng nén hương, kính cáo với các Vua Hùng về những kết quả đạt được. Đồng thời, nguyện đem hết trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, ngành THADS ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ thay mặt đoàn đại biểu báo công trước anh linh các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Năm 2026 là năm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS Việt Nam (19/7/1946 - 19/7/2026), tiến tới kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 28/8/2026. Trong 80 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ THADS luôn kiên trì, bản lĩnh, tận tụy, vượt qua khó khăn, tổ chức thi hành nghiêm minh các bản án, quyết định của tòa án, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và nền tư pháp xã hội chủ nghĩa.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, THADS 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình được hợp nhất thành THADS tỉnh Phú Thọ. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng ngày, THADS tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình trao tặng học bổng cho cháu Đỗ Đăng Khoa - con của chị Nguyễn Thị Vân, hiện là công chức phòng Tài chính - Kế toán thuộc THADS tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân văn của đơn vị tài trợ, đồng thời là nguồn động viên đối với gia đình và cháu, giúp cháu có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình trao học bổng cho gia đình chị Nguyễn Thị Vân.

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, THADS tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục THADS, nguyên lãnh đạo Sở Tư pháp, nguyên lãnh đạo THADS 3 tỉnh qua các thời kỳ; gắn biển công trình Phòng THADS Khu vực 1; tổ chức hội thao dành cho cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị THADS trên địa bàn tỉnh.

Đức Anh