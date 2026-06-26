Khảo sát thực tế phục vụ Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng”

Sáng 26/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng nhằm thu thập thông tin, tư liệu phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng”. Tham gia đoàn có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đoàn khảo sát thành kính dâng hương tại Đền Giếng - Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tìm hiểu không gian, cảnh quan và những địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Đây là nơi ghi dấu hai lần Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Đặc biệt, ngày 19/9/1954, Người đã nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 (Quân Tiên Phong) trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội và căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời căn dặn của Người đã trở thành chân lý lịch sử, kết tinh truyền thống yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc và có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ người Việt Nam.

Các đại biểu tập trung khảo sát những địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Qua khảo sát thực tế, các nhà khoa học và đại biểu thống nhất cho rằng việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng sẽ góp phần mở rộng không gian văn hóa - lịch sử của khu di tích, tạo sự kết nối giữa thời đại Hùng Vương và thời đại Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc trong không gian văn hóa cội nguồn.

Trước đó, ngày 6/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, quy hoạch bổ sung hạng mục xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các công trình phụ trợ trên diện tích khoảng 7,6 ha. Vị trí dự kiến đặt tượng đài là chân đồi Phân Bùng, thuộc khu vực bảo vệ II (vùng đệm) của khu di tích, bảo đảm khoảng cách hài hòa với không gian tín ngưỡng, không ảnh hưởng đến các khu vực thờ tự linh thiêng của các Vua Hùng.

Đoàn khảo sát tại địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng”.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng” với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia về văn hóa, lịch sử cùng đại diện các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương.

Hội thảo nhằm tiếp tục làm sáng tỏ sự gắn bó đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đền Hùng; đồng thời đề xuất hình thức tôn vinh Người phù hợp trong không gian khu di tích, góp phần triển khai hiệu quả quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích trong giai đoạn mới.

Lê Minh