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Phú Thọ thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT năm học 2026-2027

Ngày 25/6, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT năm học 2026-2027.

Phú Thọ thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT năm học 2026-2027

Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Hùng Vương.

Theo đó, căn cứ chỉ tiêu được giao và kết quả thi, Sở GD&ĐT thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT yêu cầu Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: Thông báo công khai điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027 của đơn vị. Phối hợp với các trường THCS có học sinh dự tuyển để thông tin kịp thời tới học sinh, phụ huynh về việc nộp hồ sơ dự tuyển; thông báo rõ thời gian, địa điểm thu hồ sơ, ít nhất 2 số điện thoại để học sinh, phụ huynh biết, liên hệ. Tổ chức thu hồ sơ đối với các học sinh đã đăng ký dự tuyển và đủ điểm trúng tuyển vào đơn vị từ ngày 25/6/2026 đến 11h30 ngày 28/6/2026. Tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh để kiểm tra hồ sơ dự tuyển; xác nhận các học sinh trúng tuyển; hoàn thiện hồ sơ, trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

Xem toàn văn Công văn thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT

Thời gian duyệt tuyển sinh đối với các đơn vị khu vực Phú Thọ trước sáp nhập (bao gồm cả các đơn vị trường THPT ngoài công lập): Từ 8h00 đến 11h30 ngày 29/6/2026. Đối với các đơn vị khu vực Vĩnh Phúc trước sáp nhập (bao gồm cả các đơn vị trường THPT ngoài công lập): Từ 14h00 đến 17h00 ngày 29/6/2026. Đối với các đơn vị khu vực Hoà Bình trước sáp nhập (bao gồm cả các đơn vị trường THPT ngoài công lập): Từ 8h00 đến 11h30 ngày 30/6/2026. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở GD&ĐT.

Phụ lục điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT

Trường hợp số học sinh nhập học còn thiếu so với quy định và còn học sinh đủ điều kiện trúng tuyển, đơn vị báo cáo Sở và tổ chức xét tuyển bổ sung chậm nhất 15h00 ngày 03/7/2026. Sau khi được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027, các đơn vị thông báo công khai tới học sinh và phụ huynh; tổ chức thông báo và hướng dẫn học sinh đăng ký học theo các tổ hợp môn lựa chọn và chuyên đề học tập.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thông báo Điểm trúng tuyển Học sinh đơn vị THCS Hồ sơ Dự tuyển Vĩnh Phúc Tuyển sinh Phụ huynh
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