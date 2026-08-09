Trường Đại học Hùng Vương công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2026: Ngành Sư phạm dẫn đầu, khẳng định vị thế trung tâm đào tạo chất lượng cao

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hùng Vương đã chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2026. Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ của nhà trường với quy mô gần 3.000 chỉ tiêu, chiến lược tuyển sinh đa dạng, đón đầu xu thế công nghệ và tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội ở các ngành đào tạo cốt lõi.

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 - đợt 1 các ngành học.

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hùng Vương, đợt 1 năm 2026 ghi nhận 07 ngành đào tạo có điểm trúng tuyển đạt từ 25 điểm trở lên. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học xuất sắc dẫn đầu toàn trường với điểm chuẩn cao nhất là 26.500 điểm.

Các ngành thuộc khối đào tạo giáo viên và khoa học xã hội khác tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn và tỷ lệ cạnh tranh cao: Sư phạm Ngữ văn đạt 26.267 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lí đạt 26.142 điểm, Sư phạm Khoa học tự nhiên đạt 25.760 điểm, Giáo dục Tiểu học đạt 25.643 điểm, Giáo dục Mầm non đạt 25.400 điểm và Sư phạm Tiếng Anh đạt 25.200 điểm.

Bên cạnh đó, ngành Tâm lý học – ngành học lần đầu tiên được nhà trường đưa vào tuyển sinh trong năm 2026 đã thu hút sự chú ý lớn từ thí sinh với mức điểm trúng tuyển đạt 22.630 điểm.

Đối với những ngành có nhu cầu nguồn nhân lực cao như Ngôn ngữ Anh, Thú y, Công nghệ thông tin, Khoa học cây trồng và Chăn nuôi, Trường Đại học Hùng Vương dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức tuyển bổ sung để đáp ứng thị trường lao động.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Thời gian nhập học ngày 16/8/2026.

TS. Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Trường Đại học Hùng Vương cam kết tối ưu hóa mọi nguồn lực để hỗ trợ thí sinh, từ việc triển khai các chính sách ưu đãi đến xây dựng lộ trình học tập và cơ hội nghề nghiệp vững chắc. Bước sang năm 2026, Nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là ‘tọa độ’ giáo dục lý tưởng cho những tài năng trẻ khao khát chinh phục tri thức và phát triển bản thân”. Với các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 theo nguyện vọng mong muốn vẫn có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Hùng Vương ở các đợt tiếp theo.

Anh Thơ