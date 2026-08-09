Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân cao nhất lên đến trên 9,6 điểm mỗi môn

{title}
{publish}
{head}
Ngành cao nhất là ngành Kiểm toán với 28,84 điểm, tính theo thang điểm 30, trung bình trên 9,6 điểm/môn mới đỗ. Đại học Kinh tế quốc dân còn có hàng chục ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên.
Thí sinh thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn của trường tăng so với năm ngoái, ngành cao nhất là ngành Kiểm toán với 28,84 điểm, tính theo thang điểm 30, trung bình trên 9,6 điểm/môn mới đỗ.
Ngoài ngành Kiểm toán, các ngành cán mốc 28 điểm còn có Thương mại điện tử với 28,62 điểm, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,53 điểm; Kinh tế quốc tế 28,3 điểm; Kinh doanh quốc tế 28,5 điểm; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế 28,25 điểm.
Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế quốc dân còn có hàng chục ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, trung bình 9 điểm/môn.
Điểm chuẩn cụ thể của trường như sau:
Theo TTXVN
baophutho.vn Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 126/KH-SGD&ĐT ngày 7/8 tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông năm 2026.
baophutho.vn Ngày 8/8, sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT Đất Tổ - Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026 chính thức khởi động với số...
baophutho.vn Xác định nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải xây dựng được hệ thống quản trị hiện đại, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả và phù hợp...
Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học. Học sinh trường công lập tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng...
baophutho.vn Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 năm 2026 chính thức khởi động với số đầu tiên ghi hình vào ngày mai 8/8, tại trường quay mới - Rạp chiếu...
Đoàn Việt Nam vừa vinh dự đạt 8 Huy chương Vàng tại bảng thi Festival tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế 2026 (International Music Festival Competition 2026) được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.
baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026 - 2027 sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập trên địa bàn tỉnh...