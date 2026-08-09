Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân cao nhất lên đến trên 9,6 điểm mỗi môn

Ngành cao nhất là ngành Kiểm toán với 28,84 điểm, tính theo thang điểm 30, trung bình trên 9,6 điểm/môn mới đỗ. Đại học Kinh tế quốc dân còn có hàng chục ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên.

Thí sinh thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn của trường tăng so với năm ngoái, ngành cao nhất là ngành Kiểm toán với 28,84 điểm, tính theo thang điểm 30, trung bình trên 9,6 điểm/môn mới đỗ.

Ngoài ngành Kiểm toán, các ngành cán mốc 28 điểm còn có Thương mại điện tử với 28,62 điểm, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,53 điểm; Kinh tế quốc tế 28,3 điểm; Kinh doanh quốc tế 28,5 điểm; Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế 28,25 điểm.

Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế quốc dân còn có hàng chục ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, trung bình 9 điểm/môn.

Điểm chuẩn cụ thể của trường như sau:

Theo TTXVN