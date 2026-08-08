Cứu sống trẻ sinh cực non 25 tuần thai, nặng gần 700 gram

Mới đây, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã điều trị thành công một trẻ sinh cực non. Bé T.V. chào đời khi mới 25 tuần thai, cân nặng gần 700 gram. Sau 80 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của trẻ ổn định, cân nặng đạt 1,6 kg, các chức năng tim, phổi, tiêu hóa phát triển tốt và có thể bú mẹ hoàn toàn.

Theo bác sĩ CKI Đỗ Thị Hạnh, Phó trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực sơ sinh, trẻ sinh ở tuổi thai 25 tuần phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ do hầu hết các cơ quan chưa hoàn thiện. Ngay sau khi chào đời, bé không thể tự hô hấp, các chức năng tim mạch, tuần hoàn, tiết niệu, tiêu hóa đều chưa đảm bảo, nguy cơ nhiễm khuẩn và nhiều biến chứng khác luôn hiện hữu.

Em bé T.V được chăm sóc đặc biệt trong lòng ấp khi sinh ở tuần thai thứ 25.

Để giành giật sự sống cho trẻ, các bác sĩ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức và điều trị chuyên sâu như thở máy hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch, kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, theo dõi sát diễn biến của từng cơ quan và điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp theo từng giai đoạn phát triển. Mục tiêu là duy trì các chức năng sống cho đến khi cơ thể trẻ đủ trưởng thành để tự đảm nhiệm hoạt động của các cơ quan.

Sau gần ba tháng điều trị, những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ đã mang lại kết quả tích cực. Từ một em bé chỉ nặng gần 700 gram, phải phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị hỗ trợ sự sống, đến nay bé đã tự thở, bú mẹ hoàn toàn và đủ điều kiện tiếp tục được chăm sóc theo dõi để sớm xuất viện.

Sau 80 ngày điều trị tích cực, bé T.V đã nặng 1,6kg và phát triển ổn định.

Chị Hà Thị Thu Yến, xã Lập Thạch, mẹ bé T.V. xúc động chia sẻ: “Khi con chào đời quá sớm, gia đình gần như rơi vào tuyệt vọng vì cơ hội sống của cháu rất mong manh. Nhờ sự tận tâm chăm sóc và điều trị của các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, con đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hai tuần nay, cháu được ở bên mẹ, đó thực sự là điều kỳ diệu đối với gia đình tôi”.

Đây không phải là trường hợp trẻ sinh cực non có cân nặng thấp nhất được cứu sống tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Trước đó, bệnh viện đã điều trị thành công một trẻ chỉ nặng 500 gram khi chào đời. Hiện nay, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực sơ sinh cũng đang chăm sóc một trẻ sinh ở tuần thai thứ 28, nặng 900 gram. Sau thời gian điều trị, trẻ đã cai được máy thở và dự kiến sẽ được ghép mẹ trong thời gian tới.

Em bé sinh ở tuần thai thứ 28, nặng 900 gram đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp.

Theo các bác sĩ, điều trị trẻ sinh cực non là quá trình nhiều thử thách, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa trình độ chuyên môn, hệ thống trang thiết bị hiện đại và sự theo dõi liên tục của đội ngũ y tế. Không ít thời điểm, tiên lượng của trẻ rất dè dặt bởi nguy cơ suy hô hấp, nhiễm khuẩn và nhiều biến chứng nguy hiểm luôn thường trực. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm, kiên trì và trách nhiệm nghề nghiệp, các y, bác sĩ, điều dưỡng vẫn nỗ lực từng giờ để mang lại cơ hội sống cho các em.

Nhằm nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy X-quang di động, máy siêu âm di động và triển khai các kỹ thuật chẩn đoán ngay tại giường bệnh. Những thiết bị này giúp rút ngắn thời gian xử trí, hạn chế tối đa việc di chuyển những bệnh nhi có tình trạng đặc biệt mong manh, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị.

Máy chụp X-quang và máy siêu âm di động được sử dụng để chẩn đoán hình ảnh ngay tại giường bệnh cho các em bé.

Việc cứu sống ngày càng nhiều trẻ sinh cực non không chỉ là minh chứng cho sự phát triển của y học hiện đại mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ hồi sức sơ sinh. Mỗi em bé vượt qua lằn ranh sinh tử là thêm một gia đình được giữ trọn niềm hạnh phúc, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho nhiều sản phụ và gia đình có con sinh non trong hành trình giành lại sự sống cho những mầm non bé nhỏ.

Hà Giang