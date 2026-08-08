Chủ động phòng bệnh dại, giảm nguy cơ tử vong

Phú Thọ có tổng đàn chó, mèo trên 550 nghìn con, trong đó khoảng 80% được nuôi tại khu vực nông thôn. Đây là nguồn lây bệnh dại chủ yếu nếu không được tiêm phòng đầy đủ. Những năm gần đây, các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo, góp phần kiểm soát và từng bước đẩy lùi bệnh dại.

Từng là địa phương thường xuyên phát sinh ổ bệnh dại, người nuôi chó, mèo ở xã Phú Mỹ ngày càng nâng cao ý thức, chủ động tiêm phòng cho vật nuôi.

Phú Thọ được đánh giá là địa phương có nguy cơ cao về bệnh dại do số ca tử vong trên người còn ở mức cao, trong khi tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo chưa đạt mức miễn dịch quần thể. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 8 ổ bệnh dại, với 10.410 trường hợp phải tiêm phòng phơi nhiễm.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi 2 lần/năm, trong đó có vắc xin phòng dại. Tỉnh cũng thường xuyên dự trữ 50.000 liều vắc xin dại để kịp thời tiêm bổ sung, tiêm vét khi phát sinh ổ bệnh.

Theo ông Hà Quang Huy - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật Phú Thọ, nguyên nhân bệnh dại còn phát sinh là do số hộ nuôi chó, mèo ở khu vực nông thôn khá lớn, có hộ nuôi 5-6 con. Do tập quán và đặc thù chăn nuôi, chó, mèo thường được thả rông, gây khó khăn cho việc bắt, nhốt để tiêm phòng.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nuôi chưa nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm của bệnh dại, chưa chủ động tiêm phòng cho vật nuôi. Dù tỉnh đã hỗ trợ tiền vắc xin, chi phí công tiêm hiện khoảng 50.000 đồng/mũi, khiến một số hộ nuôi nhiều chó, mèo còn tâm lý ngại tiêm.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm. Một khi phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Thời gian ủ bệnh thường từ 1-3 tháng sau phơi nhiễm, nhưng có thể kéo dài đến vài năm, tùy thuộc mức độ, vị trí vết cắn và lượng virus xâm nhập. Vết cắn càng sâu, càng gần hệ thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn. Người bị phơi nhiễm cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh phòng dại càng sớm càng tốt. Không tự điều trị, không tìm đến thầy lang, không sử dụng các phương pháp thử dại hoặc thuốc nam để chữa bệnh.

Chủ động tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo là biện pháp hiệu quả để phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo kết quả giám sát của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, virus dại hiện lưu hành tại hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Người dân chủ yếu nuôi chó, mèo để giữ nhà, làm cảnh; phổ biến là giống chó địa phương và hình thức thả rông, không xích, nhốt. Hiện chỉ khoảng 30% số hộ nuôi thực hiện xích, nhốt chó.

Việc chó, mèo không được quản lý chặt chẽ, thường xuyên chạy rông làm tăng nguy cơ cắn người và lây bệnh cho vật nuôi khác. Trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, nguy cơ phát sinh ổ bệnh dại trên đàn chó và lây truyền sang người càng cao.

Bà Lê Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khẳng định: Để phòng, chống bệnh dại hiệu quả, bảo đảm miễn dịch quần thể, người nuôi chó, mèo cần thực hiện nghiêm việc tiêm đầy đủ vắc xin phòng dại; khai báo vật nuôi với chính quyền địa phương; nuôi chó phải xích, nhốt và khi đưa ra đường phải đeo rọ mõm.

Khi phát hiện chó nghi mắc bệnh dại, chó cắn nhiều người hoặc nhiều chó, mèo trên địa bàn có biểu hiện ốm, chết không rõ nguyên nhân, người dân cần báo ngay chính quyền địa phương, cơ quan y tế hoặc thú y để lấy mẫu xét nghiệm, xử lý kịp thời.

Phòng bệnh dại không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chuyên môn mà cần sự chủ động của mỗi người dân. Tiêm phòng đầy đủ cho đàn chó, mèo, quản lý vật nuôi đúng quy định và xử lý kịp thời khi có trường hợp phơi nhiễm là những giải pháp thiết thực nhằm kiểm soát bệnh dại, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cộng đồng.

Quân Lâm