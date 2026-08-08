Lợi ích của nước chanh gừng

Chanh và gừng là hai nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực. Nước chanh gừng không chỉ có hương vị thơm ngon mà sự kết hợp này còn có những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe.

Trà chanh gừng, nước chanh gừng hay các loại đồ uống từ hai nguyên liệu này thường được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh hoặc sau bữa ăn.

Chanh cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa

Chanh giàu vitamin C. Ảnh minh họa AI

Chanh là loại quả thuộc họ cam quýt. Thành phần nổi bật của chanh là vitamin C - một chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, góp phần duy trì chức năng miễn dịch bình thường, tham gia vào quá trình hình thành collagen và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do. Ngoài ra, chanh còn chứa flavonoid và nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Vị chua đặc trưng của chanh giúp tăng hương vị cho đồ uống và món ăn. Mặc dù nhiều người cho rằng chanh có thể “thải độc” hoặc chữa bệnh nhưng hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định những tác dụng này. Vì vậy, chanh nên được xem là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng thay vì một phương pháp điều trị.

Gừng chứa nhiều hoạt chất sinh học

Hoạt chất chính trong gừng là gingerol, cùng với shogaol và zingerone, góp phần tạo nên hương vị cay nồng và mùi thơm đặc trưng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn, đặc biệt ở phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu, người say tàu xe hoặc sau một số phương pháp điều trị. Ngoài ra, gừng cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày và giúp giảm cảm giác đầy bụng ở một số người. Một số nghiên cứu còn ghi nhận gừng có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, tuy nhiên vẫn cần thêm nhiều bằng chứng để xác định hiệu quả trong điều trị hoặc phòng ngừa bệnh.

Lợi ích của nước chanh gừng

Nước chanh gừng là nước uống có thể hỗ trợ tiêu hóa.

Khi kết hợp, chanh và gừng tạo nên thức uống có hương vị hài hòa giữa vị chua thanh và vị cay ấm. Đây là lựa chọn phổ biến của nhiều người muốn thay thế các loại đồ uống có đường hoặc nước ngọt.

Sau bữa ăn, một cốc nước hoặc trà gừng chanh có thể mang lại cảm giác dễ chịu và hỗ trợ tiêu hóa ở một số người. Chanh giúp tăng hương vị và bổ sung vitamin C, trong khi gừng có thể góp phần giảm cảm giác đầy bụng hoặc khó tiêu. Tuy nhiên, hiệu quả này không giống nhau ở tất cả mọi người và không nên xem là biện pháp điều trị các bệnh lý tiêu hóa.

Vào những ngày thời tiết lạnh, đồ uống gừng chanh nóng còn tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu. Nếu được pha từ gừng và chanh nguyên chất, không bổ sung trà xanh hoặc trà đen, thức uống này không chứa

Một số lưu ý khi sử dụng

Mặc dù là thức uống từ nguyên liệu tự nhiên, chanh gừng không phù hợp với tất cả mọi người. Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc có dạ dày nhạy cảm có thể cảm thấy khó chịu khi sử dụng quá nhiều do tính acid của chanh và vị cay của gừng.

Ngoài ra, gừng có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông máu. Những người đang điều trị bệnh hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng với lượng lớn hoặc dùng thường xuyên.

Nhìn chung, chanh và gừng là hai nguyên liệu giàu hương vị, có giá trị dinh dưỡng và một số lợi ích đã được nghiên cứu. Khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống cân bằng, chúng có thể góp phần mang lại trải nghiệm thưởng thức dễ chịu và hỗ trợ sức khỏe tổng thể nhưng không nên được coi là phương pháp thay thế cho thuốc hoặc các biện pháp điều trị y khoa.

Theo suckhoedoisong.vn