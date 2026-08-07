Bị gout ăn rau càng cua có tốt không?

Rau càng cua là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày và được dân gian cho rằng có thể hỗ trợ người bệnh gout. Tuy nhiên, tác dụng này có cơ sở khoa học hay không và người mắc gout có nên thường xuyên ăn rau càng cua?

Bệnh gout là một rối loạn chuyển hóa axit uric, dẫn đến viêm khớp cấp với triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau. Chế độ ăn uống có vai trò hỗ trợ kiểm soát bệnh. Các loại rau xanh thường được ưu tiên trong chế độ ăn của người bệnh gout. ThS.BS. Nguyễn Quang Dương, Khoa Ngoại, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, cho biết, rau càng cua là một loại rau giàu dinh dưỡng, tốt cho người bệnh gout.

1. Tác dụng của rau càng cua theo y học cổ truyền

Rau càng cua còn được gọi là đơn kim, thích châm thảo... là loại cây thân thảo mọng nước, thường mọc ở những nơi ẩm ướt. Theo y học cổ truyền, rau càng cua có vị hơi chua, tính chua cay hàn, có tác dụng bổ âm, dưỡng huyết, thanh nhiệt, giải độc, thông ứ, chỉ thống, lợi đại tiểu tiện. Một số kinh nghiệm dân gian còn sử dụng loại rau này trong các trường hợp sưng đau, viêm hoặc đau nhức xương khớp.

Người bệnh gout cần chế độ ăn phù hợp, không nên chỉ dựa vào một loại rau để kiểm soát bệnh. Ảnh: AI

Trong Y học cổ truyền, gout có thể được xếp vào phạm vi các chứng “tý”, thường liên quan đến tình trạng phong, hàn, thấp, nhiệt lưu trú ở kinh lạc, gây đau nhức và hạn chế vận động. Trong đó, thể bệnh và biểu hiện lâm sàng của mỗi người không giống nhau.

Việc lựa chọn món ăn, bài thuốc hỗ trợ cho người bệnh gout theo y học cổ truyền cần dựa trên thể bệnh, triệu chứng cụ thể và tình trạng sức khỏe của từng người.

2. Người bệnh gout ăn rau càng cua như thế nào?

Rau càng cua có thể chế biến thành nhiều món ăn đơn giản như rau càng cua trộn thịt nạc, rau càng cua trộn trứng, rau càng cua nấu canh... Khi chế biến, người bệnh gout nên chú ý tổng thể khẩu phần ăn, không chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Một số người cho rằng uống nước ép rau càng cua có thể giúp “đào thải axit uric”, “giải độc” hoặc “hạ axit uric”. Tuy nhiên, không nên tự ý xem đây là phương pháp điều trị gout mà bỏ thuốc do bác sĩ chỉ định.

Nếu đang có cơn gout cấp với các biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau nhiều tại khớp, người bệnh cần được thăm khám và điều trị phù hợp, không nên trì hoãn điều trị để thử các phương pháp dân gian.

Ngoài ra, người bệnh gout thường được khuyến cáo hạn chế rượu bia, nội tạng động vật, thịt đỏ, một số loại hải sản và các thực phẩm có hàm lượng purin cao; đồng thời duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ nước và xây dựng chế độ ăn cân đối để hỗ trợ kiểm soát nồng độ acid uric.

Theo suckhoedoisong.vn